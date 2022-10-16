Кандидат до Конгресу США знявся в порно в якості передвиборної кампанії (фото)

53-річний Майк Іткіс виступив за "позитивний підхід до сексу" та завантажив відео з порноакторкою Ніколь Сейдж на платформу PornHub у "якості елемента розмови".

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Незалежний кандидат до Конгресу США від 12 округу у Нью-Йорку Майк Іткіс знявся у порно в рамках своєї передвиборчої кампанії. Він пояснив, що зняв такий ролик, щоб продемонструвати свою відданість "позитивному підходу до сексу". Про це пише американське видання Complex.

[ + – ] Майк Іткіс

Повідомляється, що 53-річний політик завантажив відео з порноакторкою Ніколь Сейдж на платформі PornHub в якості елемента розмови.

"Якби я просто говорив про це, це не продемонструвало б мою відданість цьому питанню. І той факт, що я справді зробив це, був величезним досвідом навчання, і це справді вплинуло на елементи на моїй платформі", — сказав він.

Майк Іткіс виступає за "Секс-позитивний підхід", а саме:

сексуальні права;

право жінок на аборт;

звільнення чоловіків від аліментів, якщо дитина була народжена без їхньої згоди;

скасування законів про перелюб;

декриміналізацію та легалізацію секс-роботи.

Він зазначив, що не любить виставляти своє приватне життя напоказ, але в даному випадку вважав, що має особисто взяти участь у тому, за що виступає.

Позиція кандидата у війні в Україні.

Майк Іткіс вважає, що США мають підтримати закінчення війни в Україні, "навіть якщо їхні цілі відрізняються від цілей українського уряду". Він також підтримує територіальні поступки України в обмін на мир. На його думку, територія менш важлива за людей.

Нагадаємо, 3 жовтня Фокус писав, що в Англії вчитель втратив роботу через перегляд порно в робочий час. Під час уроків Девід Чідлоу неодноразово перемикався на секс-чати

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