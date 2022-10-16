Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Світ

Кандидат до Конгресу США знявся в порно в якості передвиборної кампанії (фото)

Майк Іткіс
Фото: Скриншот | Майк Іткіс з порноакторкою Ніколь Сейдж

53-річний Майк Іткіс виступив за "позитивний підхід до сексу" та завантажив відео з порноакторкою Ніколь Сейдж на платформу PornHub у "якості елемента розмови".

Related video

Незалежний кандидат до Конгресу США від 12 округу у Нью-Йорку Майк Іткіс знявся у порно в рамках своєї передвиборчої кампанії. Він пояснив, що зняв такий ролик, щоб продемонструвати свою відданість "позитивному підходу до сексу". Про це пише американське видання Complex.

Майк Іткіс Fullscreen
Майк Іткіс

Повідомляється, що 53-річний політик завантажив відео з порноакторкою Ніколь Сейдж на платформі PornHub в якості елемента розмови.

"Якби я просто говорив про це, це не продемонструвало б мою відданість цьому питанню. І той факт, що я справді зробив це, був величезним досвідом навчання, і це справді вплинуло на елементи на моїй платформі", — сказав він.

Fullscreen

Майк Іткіс виступає за "Секс-позитивний підхід", а саме:

  • сексуальні права;
  • право жінок на аборт;
  • звільнення чоловіків від аліментів, якщо дитина була народжена без їхньої згоди;
  • скасування законів про перелюб;
  • декриміналізацію та легалізацію секс-роботи.

Він зазначив, що не любить виставляти своє приватне життя напоказ, але в даному випадку вважав, що має особисто взяти участь у тому, за що виступає.

Позиція кандидата у війні в Україні.

Майк Іткіс вважає, що США мають підтримати закінчення війни в Україні, "навіть якщо їхні цілі відрізняються від цілей українського уряду". Він також підтримує територіальні поступки України в обмін на мир. На його думку, територія менш важлива за людей.

Нагадаємо, 3 жовтня Фокус писав, що в Англії вчитель втратив роботу через перегляд порно в робочий час. Під час уроків Девід Чідлоу неодноразово перемикався на секс-чати

Раніше, 10 серпня, в Україні петиція про легалізацію порно набрала потрібні 25 тисяч голосів. Автор ініціативи вважає, що заборона на порнографічну діяльність лише шкодить економіці та правам людини в Україні. Президент Володимир Зеленський відповів, що доручив прем'єру Денису Шмигалю опрацювати це питання та поінформувати про результати.