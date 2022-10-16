Кандидат в Конгресс США снялся в порно в качестве предвыборной кампании (фото)

53-летний Майк Иткис выступил за "позитивный подход к сексу" и загрузил видео с порноактрисой Николь Сейдж на платформе PornHub в "качестве элемента разговора".

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Независимый кандидат в Конгресс США от 12 округа в Нью-Йорке Майк Иткис снялся в порно в рамках своей предвыборной кампании. Он объяснил, что снял такой ролик, чтобы продемонстрировать свою приверженность "позитивному подходу к сексу". Об этом пишет американское издание Complex.

[ + – ] Майк Иткис

Сообщается, что 53-летний политик загрузил видео с порноактрисой Николь Сейдж на платформе PornHub в "качестве элемента разговора".

"Если бы я просто говорил об этом, это не продемонстрировало бы мою приверженность этому вопросу. И тот факт, что я действительно сделал это, был огромным опытом обучения, и это действительно повлияло на элементы на моей платформе", — сказал он.

Майк Иткис выступает за "Секс-позитивный подход", а именно:

сексуальные права;

право женщин на аборт;

освобождение мужчин от алиментов, если ребенок был рожден без их согласия;

отмену законов о прелюбодеянии;

декриминализацию и легализацию секс-работы.

Он отметил, что не любит выставлять свою частную жизнь напоказ, но в данном случае посчитал, что должен лично поучаствовать в том, за что выступает.

Позиция кандидата по войне в Украине.

Майк Иткис считает, что США должны поддержать окончание войны в Украине, "даже если их цели отличаются от целей украинского правительства". Он также поддерживает территориальные уступки Украины России в обмен на мир. По его мнению, территория менее важна, чем люди.

Напомним, 3 октября Фокус писал, что в Англии учитель потерял работу из-за просмотра порно в рабочее время. В ходе уроков Дэвид Чидлоу неоднократно переключался на секс-чаты

Ранее, 10 августа в Украине петиция о легализации порно набрала нужные 25 тысяч голосов. Автор инициативы считает, что запрет на порнографическую деятельность только вредит экономике и правам человека в Украине. Президент Владимир Зеленский ответил, что поручил премьеру Денису Шмыгалю обработать этот вопрос и проинформировать о результатах.