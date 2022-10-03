В Англии учитель потерял работу из-за просмотра порно в рабочее время

В ходе уроков Дэвид Чидлоу неоднократно переключался на секс-чаты

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В Англии уволили с работы 59-летнего учителя бизнеса и экономики школы Мейдстоун Дэвида Чидлоу. Причина – просмотр сайтов "для взрослых" и секс-чатов в рабочее время. Дисциплинарная комиссия установила, что в период с февраля по март 2021 года Чидлоу 74 раза переключался с программы Microsoft Teams, в которой проходили дистанционные уроки, на сайты порнографического содержания, сообщает Mirror.

Кроме того, сексуально озабоченный учитель регулярно общался в рабочее время в секс-чатах, рассказывая о своих вкусах и предпочтениях, а также просматривал профили женщин, предоставляющих сексуальные услуги. Дисциплинарная комиссия изъяла рабочий ноутбук Чидлоу, где было обнаружено целое хранилище откровенных фото, хотя часть компрометирующей его информации учитель успел удалить.

Вычислить грешки учителя удалось случайно. Системные администраторы школы, отвечающие, среди прочего, за программное обеспечение ноутбуков учителей, стали получать сигналы о том, что компьютер Чидлоу регулярно подвергается опасности из-за посещения сайтов, которые, возможно, содержат вредоносное ПО. Мониторинг посещений учителя в Интернете в рабочее время подтвердил, что Чидлоу регулярно шастал по сайтам категории "18+".

На слушаниях по данному делу в мае прошлого года Чидлоу полностью признал свою вину. Он назвал свое поведение "недостойным, непрофессиональным и порочащим профессию учителя". Однако комиссия министерства образования, которая проводила расследования, не поверила в раскаяние учителя. На очередном заседании комиссии, которое состоялось на днях, отстранение Чидлоу от работы было признано правомерным. Более того, готовится решение о пожизненном запрете для него вести преподавательскую деятельность.

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