"Сама об этом попросила": в Санкт-Петербурге зарезали известную тиктокершу и порноактрису

Тело Анастасии Гришман нашли в ванной комнате в квартире на Южном шоссе. В убийстве девушке признался ее бойфренд, который после ссоры с возлюбленной нанес ей шесть ножевых ранений.

В Санкт-Петербурге в квартире одного из домов на Южном шоссе нашли тело 26-летней ТикТок-блогерши и порноактрисы Анастасии Гришман. Поиски девушки начались после того, как в полицию обратилась ее подруга, которая сообщила, что Анастасия не выходит на связь со 2 августа. Об этом 10 августа написала российская информационная электронная газета "Фонтанка.ру".

Накануне, 9 августа уроженка Ростовской области позвонила в службу "112" и сообщила, что пропала ее подруга Анастасия. Причем она знает причину, поскольку парень известной блогерши угрожал ей расправой. Ее опасения подтвердились — через несколько часов труп Гришман нашли в квартире со множественными ножевыми ранениями. По предварительным данным, ее зарезали в спальне, а после перенесли в ванну.

В убийстве порноактрисы подозревают 24-летнего бойфренда погибшей Дмитрия Чернышова из Омской области. Есть сведения, что он уже имеет криминальное прошлое — Чернышов якобы привлекался за кражу и уклонение от службы в армии.

Однако в истории с убийством Гришман появились странные подробности. Дело в том, что на доступной странице убитой в Instagram сохранялась активность вплоть до дня убийства. Более того, на странице Instagram Чернышова, которая уже недоступна, появилась публикация якобы от лица подруги подозреваемого. В тексте говорилось, что молодой человек мог убить девушку по ее же просьбе — Анастасия якобы попросила своего бойфренда об этом, поскольку "у нее была трудная и ужасная жизнь".

[ + – ] скриншот из Instagram

[ + – ] скриншот из Instagram

[ + – ] скриншот из Instagram

"Многие ее близкие люди уходили, когда узнавали, что она просит их сделать, а он спустя три попытки сделал. Дима на самом деле хороший человек, но это решение их обоих, верьте или нет", – говорится в сообщении.

Однако после того, как подозреваемого Чернышова задержали, он рассказал, что в день убийства между ним и Анастасией произошла ссора, после чего молодой человек нанес ей ножевые ранения и скрылся.

Что рассказали об Анастасии Гришман ее друзья

Друзья убитой рассказали изданию "КП-Петербург" о подробностях личной жизни своей подруги. По их словам, Анастасия была хорошим человеком, но заводила отношения с "солевыми ублюдками" — наркоманами.

"Она была очень хорошим человеком, но выбирала почему-то постоянно каких-то солевых ублюдков. Сама при этом не употребляла. Даже алкоголь не пила, ей не нравилось. Меня это при знакомстве с ней это сильно удивило", — рассказал один из знакомых Гришман.

У блогерши была обширная фанбаза, буквально под каждой фото, есть множество комментариев. В соцсетях Гришман и представила своего молодого человека, который по мнению друзей подходил под ее типаж.

Ранее сообщалось, что известного украинского фотографа подозревают в совершении сексуальных преступлений. Следователи установили 18 эпизодов, где фотограф насиловал несовершеннолетних и распространял детскую порнографию.