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Военный Фокус Российско-украинская война Удары по военным объектам в РФ

"Отличная цель": партизаны разведали завод в Петербурге, добросовестно служащий ВПК РФ (фото)

ВПК, ВПК России, ВПК РФ, российский завод, российский завод
Фото: ТАСС | Иллюстративное фото

Представители подпольного движения призвали ударить по предприятию дальнобойными ракетами. На нем производят транспортные средства для Минобороны и армии России.

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Украинские партизаны побывали на стратегическом предприятии военно-промышленного комплекса РФ в Санкт-Петербурге. Фото с места событий поделились в "АТЕШ" 12 сентября.

"Наши агенты продолжают свое содействие в тыловых регионах России. На этот раз, наш агент, внедренный на Кингисеппский машиностроительный завод, помог узнать о важности этого объекта на ВПК оккупанта", — отметила пресс-служба.

Санкт-Петербург, Петербург, Россия, Кингисеппский машиностроительный завод, ВПК, ВПК России, ВПК РФ Fullscreen
Кингисеппский машиностроительный завод на карте
Фото: АТЕШ / Telegram

Партизаны выяснили, что на петербургском заводе производят:

  • катера для войск специального назначения;
  • одно- и двухосные прицепы для нужд Минобороны РФ;
  • гусеничные траки для военной техники.

Кроме того, на этом предприятии разрабатывают дизельные двигатели повышенной мощности и дизель-генераторные установки. Представители подполья подчеркнули, что Кингисеппский машиностроительный завод послужит "отличной целью" для дальнобойных ракет Сил обороны, ведь работает на вражескую военную машину.

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Фото: АТЕШ / Telegram
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Фото: АТЕШ / Telegram
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Фото: АТЕШ / Telegram
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Фото: АТЕШ / Telegram
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Фото: АТЕШ / Telegram

"Координаты предприятия: 59.895927, 30.396470", — добавили в "АТЕШ".

Напомним, ISW подтвердили продвижение ВСУ на Торецком направлении. В то же время российские оккупанты продвинулись вдоль улицы Центральной в восточной части Торецка.

11 сентября в ISW информировали, что ВС РФ пытаются рассечь наступление украинских войск в Курской области, чтобы начать вытеснение сил со своей территории. Аналитики предположили, что впереди — более масштабная контрнаступательная операция.