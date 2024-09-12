"Чудова ціль": партизани розвідали завод у Петербурзі, що сумлінно служить ВПК РФ (фото)

Представники підпільного руху закликали вдарити по підприємству далекобійними ракетами. На ньому виробляють транспортні засоби для Міноборони й армії Росії.

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Українські партизани побували на стратегічному підприємстві військово-промислового комплексу РФ у Санкт-Петербурзі. Фото з місця подій поділились в "АТЕШ" 12 вересня.

"Наші агенти продовжують своє сприяння у тилових регіонах Росії. На цей раз, наш агент, впроваджений на Кінгісеппський машинобудівний завод, допоміг дізнатися про важливість цього об'єкта на ВПК окупанта", — зазначила пресслужба.

Кінгісеппський машинобудівний завод на карті Фото: АТЕШ / Telegram

Партизани з’ясували, що на петербурзькому заводі виробляють:

катери для військ спеціального призначення;

одно- та двовісні причепи для потреб Міноборони РФ;

гусеничні траки для військової техніки.

Окрім того, на цьому підприємстві розробляють дизельні двигуни підвищеної потужності та дизель-генераторні установки. Представники підпілля підкреслили, що Кінгісеппський машинобудівний завод послужить "чудовою ціллю" для далекобійних ракет Сил оборони, адже працює на ворожу військову машину.

Фото: АТЕШ / Telegram Фото: АТЕШ / Telegram Фото: АТЕШ / Telegram Фото: АТЕШ / Telegram Фото: АТЕШ / Telegram

"Координати підприємства: 59.895927, 30.396470", — додали в "АТЕШ".

Нагадаємо, ISW підтвердили просування ЗСУ на Торецькому напрямку. Водночас російські окупанти просунулися вздовж вулиці Центральної у східній частині Торецька.

11 вересня в ISW інформували, що ЗС РФ намагаються розсікти наступ українських військ у Курській області, щоб почати витіснення сил зі своєї території. Аналітики припустили, що попереду — більш масштабна контрнаступальна операція.