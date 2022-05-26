Известного украинского фотографа ждет еще один суд по обвинению в сексуальном насилии

Полиция расследовала 18 эпизодов преступлений, связанных с изнасилованием несовершеннолетних и распространением детской порнографии.

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В суд направили еще один обвинительный акт в отношении известного украинского фотографа, которого подозревают в совершении сексуальных преступлений, сообщает полиция Киевской области. По данным ведомства, следствие установило 18 эпизодов таких преступлений: фотограф насиловал несовершеннолетних и распространял детскую порнографию.

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В полиции напомнили, что о первых эпизодах сексуального насилия стало известно в 2020 году, тогда же 56-летнего мужчину задержали в его киевской студии.

"Выяснилось, что преступления были совершены знаменитостью как во время фотографирования девушек, так и в специально оборудованном автомобиле", — отметили в полиции.

В 2021 году в суд направили обвинительные акты по изнасилованию и развращению несовершеннолетних. Позже следствие установило, что фотограф принуждал несовершеннолетних к участию в порнографических "фотосессиях", оказывая на них психологическое давление.

Во время обысков у подозреваемого изъяли вещественные доказательства этих преступлений, фото- и видеоматериалы. В феврале 2022 года следователи Киевской областной прокуратуры сообщили фотографу о подозрении относительно изготовления и распространения порнографических предметов. Теперь досудебное расследование завершилось, обвинительный акт направлен в суд.

"В целом фотограф подозревается в семи эпизодах по изнасилованию, по трем эпизодам — по развращению несовершеннолетних, ему также инкриминируют семь эпизодов по изготовлению и распространению порнографических предметов, а также сексуальное насилие", — сообщили в полиции.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Чем известен подозреваемый

В 2020 году СМИ назвали имя подозреваемого — это Александр Ктиторчук. На сайте Киевской школы фотографии говорится, что "любимый жанр фотографа – психологический портрет, хотя мы видели его сказочные пейзажи Венеции и очаровательную Украину".

[ + – ] Фотограф Александр Ктиторчук

Вместе с коллегами он организовал один из самых больших и современных фотоцентров в Украине "Эксар". Позже появились фотостудия "Киевский фотограф" и "Арт-причал". Ктиторчук сотрудничал с украинскими звездами, участвовал в шоу-программах на разных каналах телевидения. Последний его проект – это реставрация кинотеатра "Братислава" и создание в нем одноименного арт-центра.