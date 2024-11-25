В Китае мужчина ненароком уснул на рабочем месте и получил $48 тысяч компенсации

Мужчину уволили после того, как камеры наблюдения зафиксировали, как он дремлет за своим столом. Это произошло после того, как мужчина вернулся из рабочей поездки ночью, а уже утром пошел на работу.

В Китае сотрудника уволили из-за того, что он уснул на рабочем месте. Он подал в суд, выиграл его и получил 48 тысяч долларов компенсации. Об этом пишет издание scmp.com.

Мужчина по имени Чжан работал руководителем отдела в химической компании в Тайсине, провинция Цзянсу на юго-востоке Китая. Он посвятил два десятилетия работе в этой компании.

В начале этого года мужчину уволили после того, как камеры наблюдения зафиксировали, как он дремлет за своим столом. Это произошло после того, как мужчина вернулся из рабочей поездки ночью, а уже утром пошел на работу.

Через две недели после инцидента отдел кадров компании опубликовал отчет о том, что Чжана "поймали на работе за спаньем" и уволили.

"Товарищ Чжан, вы пришли в компанию в 2004 году и подписали бессрочный трудовой договор. Однако ваше поведение — спать на рабочем месте — является серьезным нарушением дисциплинарной политики компании. Следовательно, с одобрения профсоюза компания решила прекратить вашу работу, прекратив все трудовые отношения между вами и компанией", — говорится в сообщении.

Считая, что увольнение было несправедливым, Чжан подал иск против компании.

Рассматривая дело, суд признал, что хотя работодатели имеют право расторгнуть контракты за нарушение нормативных актов, но такие расторжения договора должны иметь серьезные причины, хотя бы такие, как нанесение ущерба.

"Сон на работе был первым правонарушением и не нанес серьезного ущерба компании", — пояснил Джу Ци, судья Народного суда Тайсин.

Кроме того, учитывая 20-летний срок работы Чжана в компании, который характеризовался выдающейся производительностью, продвижением по службе и повышением зарплаты, было установлено, что его увольнение из-за единственного нарушения было чрезмерным и необоснованным.

В итоге суд вынес решение в пользу Чжана, обязав компанию компенсировать ему 350 000 юаней.

Напомним, что сотрудники, которые работают удаленно, экономят время на поездку на работу и могут дольше полежать в постели. Спят они в среднем на 24 минуты больше и на 15 минут больше занимаются физическими упражнениями, чем офисные работники.