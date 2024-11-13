Дольше спят и больше занимаются спортом: сколько времени экономят "удаленные" работники

Несмотря на экономию времени сейчас приобретает популярность другая форма трудоустройства — гибридная, то есть сочетание работы дома и в офисе.

Сотрудники, которые работают удаленно, экономят время на поездку на работу и могут дольше полежать в постели. Спят они в среднем на 24 минуты больше и на 15 минут больше занимаются физическими упражнениями, чем офисные работники. Об этом сообщает BBC со ссылкой на исследование Управления национальной статистики (ONS).

Установлено, что люди, которые работают из дома, в среднем экономили час времени. Это стало возможным потому, что им не нужно было добираться до работы.

В исследовании участвовали люди, которые работали минимум по семь часов. "Удаленные" работники в среднем тратят на работу на 10 минут меньше, чем их офисные "коллеги".

Самой распространенной причиной, почему компании позволяют работать дома, является благосостояние персонала. Однако сейчас набирает обороты гибридный вариант работы, то есть сочетание работы из дома и в офисе. Чаще такую смешанную форму трудоустройства выбирают люди с детьми.

Ученые также отметили, что такой способ работы используют больше мужчины, чем женщины. Выбирают гибридный способ работы также люди в возрасте 30 лет и старше, а также люди с высшей квалификацией.

Напомним, что в Малайзии уже 27 лет работает уборщик, который ни разу за это время не взял выходной. Он содержал свою семью и обеспечивал детям будущее. В результате все дети достигли успехов — один стал судьей, другой — врачом, а третий — инженером.

Отметим, что по данным ученых, неудачи и эмоциональные ситуации на рабочем месте постепенно накапливаются в нашем организме. Они могут нанести серьезный удар по сердцу.