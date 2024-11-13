Довше сплять та більше займаються спортом: скільки часу економлять "віддалені" працівники

Попри економію часу наразі набуває популярності інша форма працевлаштування — гібридна, тобто поєднання роботи вдома та в офісі.

Співробітники, які працюють віддалено, заощаджують час на поїздку на роботу та можуть довше полежати в ліжку. Сплять вони в середньому на 24 хвилини більше та на 15 хвилин більше займаються фізичними вправами, ніж офісні працівники. Про це повідомляє BBC з посиланням на дослідження Управління національної статистики (ONS).

Встановлено, що люди, які працюють із дому, в середньому економили годину часу. Це стало можливим тому, що їм не потрібно було діставатися роботи.

В дослідженні брали участь люди, які працювали мінімум по сім годин. "Віддалені" працівники в середньому витрачають на роботу на 10 хвилин менше, ніж їх офісні "колеги".

Найпоширенішою причиною, чому компанії дозволяють працювати вдома, є добробут персоналу. Однак наразі набирає обертів гібридний варіант роботи, тобто поєднання роботи з дому та в офісі. Частіше таку змішану форму працевлаштування обирають люди з дітьми.

Науковці також зазначили, що такий спосіб роботи використовують більше чоловіки, ніж жінки. Обирають гібридний спосіб роботи також люди віком 30 років і старше, а також люди з вищою кваліфікацією.

Нагадаємо, що у Малайзії вже 27 років працює прибиральник, який жодного разу за цей час не взяв вихідний. Він утримував свою сім'ю та забезпечував дітям майбутнє. В результаті всі діти досягли успіхів — один став суддею, інший — лікарем, а третій — інженером.

Зазначимо, що за даними вчених, невдачі та емоційні ситуації на робочому місці поступово накопичуються в нашому організмі. Вони можуть завдати серйозного удару по серцю.