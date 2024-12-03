Незвичайне озеро в Антарктиді зберігає дивовижну таємницю: що виявили вчені

Раніше вчені вважали, що озеро Енігма на крижаному континенті повністю замерзло, проте нове дослідження розкрило його таємницю.

Антарктида відома тим, що є єдиним континентом Землі, повністю покритим льодом. Попри це в Антарктиді все ще можна виявити озера. Раніше вчені вважали, що антарктичне озеро Енігма повністю замерзло, але тепер вчені розкрили його секрет, пише IFLScience.

Команда вчених з Італійської національної дослідницької ради Італії тепер виявила величезний прихований обсяг незамерзлої води під товщею льоду, що покриває озеро. Ба більше, вчені також виявили, що під товщею води буквально ховається унікальна екосистема, що кишить життям.

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Озеро Енігма — водойма, розташована в Північній Землі Вікторії в східній Антарктиді. Раніше вчені й не припускали про існування рідкої води, але тепер виявили докази того, що озеро Енігма зовсім не замерзло повністю.

Сканування водойми показало, що глибина води в озері становить щонайменше 12 метрів, утім, дехто вважає, що озеро може бути ще глибшим. Відомо, що середня температура в повітрі становить -14°C, а мінімальна сягає -40,7°C. Завдяки цим суворим температурам незамерзла вода цілий рік залишається вкритою шаром льоду товщиною до 11 метрів.

Автори дослідження зазначають, що постійний крижаний покрив допомагає ізолювати озеро від зовнішнього світу, а екстремальні температури сприяють розвитку унікальної екосистеми мікроорганізмів. Дослідники вважають, що деякі з них не зустрічаються більше ніде на Землі; ба більше, вчені виявили, що місцева мікробна система насправді навіть не схожа на інші антарктичні озера — причиною тому є унікальні хімічні та термічні властивості.

Команда також провела генетичний аналіз зразків, узятих з озера, і виявила безліч різних мікроорганізмів, що мешкають у воді, зокрема:

Bacteroidota;

Actinobacteriota;

Pseudomonadota.

Результати аналізу також показують, що вода збагачена великою кількістю надмалих бактерій суперфілума Patescibacteria. Ці крихітні бактерії мають надзвичайно маленькі клітини, містять сильно редуковані геноми й виконують дуже мінімальну клітинну активність. Вони прості, але ефективні.

Автори дослідження також зазначають, що мікробіота антарктичного озера посідає різні трофічні рівні в простому харчовому ланцюзі: від первинного виробництва до ектосимбіозу і хижацтва. При цьому крихітні бактерії насправді можуть відігравати вельми незвичайні ролі.

Не менш дивним, на думку вчених, є те, що таке озеро взагалі існує на крижаному континенті, адже Антарктида — найбільша пустеля на Землі, бо отримує так мало дощу чи снігу. Утім, попри це, води водойми не виснажилися.

Раніше Фокус писав про те, що Антарктида підіймається в рази швидше, ніж вважали вчені.