Необычное озеро в Антарктиде хранит удивительную тайну: что обнаружили ученые

Ранее ученые полагали, что озеро Энигма на ледяном континенте полностью замерзло, однако новое исследование раскрыло его тайну.

Антарктида известна тем, что является единственным континентом Земли, полностью покрытым льдом. Несмотря на это в Антарктиде все еще можно обнаружить озера. Ранее ученые полагали, что антарктическое озеро Энигма полностью замерзло, но теперь ученые раскрыли его секрет, пишет IFLScience.

Команда ученых из Итальянского национального исследовательского совета Италии теперь обнаружила огромный скрытый объем незамерзшей воды под толщей льда, покрывающей озеро. Более того, ученые также обнаружили, что под толщей воды буквально скрывается уникальная экосистема, кишащая жизнью.

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Озеро Энигма — водоем, расположенный в Северной Земле Виктории в восточной Антарктиде. Ранее ученые и не предполагали о существовании жидкой воды, но теперь обнаружили доказательства того, что озеро Энигма вовсе не замерзло полностью.

Сканирование водоема показало, что глубина воды в озере составляет не менее 12 метров, впрочем, некоторые считают, что озеро может быть еще глубже. Известно, что средняя температура в воздухе составляет –14°C, а минимальная достигает –40,7°C. Благодаря этим суровым температурам незамерзшая вода круглый год остается покрытой слоем льда толщиной до 11 метров.

Авторы исследования отмечают, что постоянный ледяной покров помогает изолировать озеро от внешнего мира, а экстремальные температуры способствуют развитию уникальной экосистемы микроорганизмов. Исследователи считают, что некоторые из них не встречаются больше нигде на Земле; более того, ученые обнаружили, что местная микробная система на самом деле даже не похожа на другие антарктические озера — причиной тому уникальные химические и термические свойства.

Команда также провела генетический анализ образцов, взятых из озера, и обнаружила множество различных микроорганизмов, обитающих в воде, в том числе:

Bacteroidota;

Actinobacteriota;

Pseudomonadota.

Результаты анализа также показывают, что вода обогащена обилием сверхмалых бактерий суперфилума Patescibacteria. Эти крошечные бактерии имеют чрезвычайно маленькие клетки, содержат сильно редуцированные геномы и выполняют очень минимальную клеточную активность. Они просты, но эффективны.

Авторы исследования также отмечают, что микробиота антарктического озера занимает разные трофические уровни в простой пищевой цепи: от первичного производства до эктосимбиоза и хищничества. При этом крохотные бактерии на самом деле могут играть весьма необычные роли.

Не менее странным, по мнению ученых, является то, что такое озеро вообще существует на ледяном континенте, так как Антарктида — самая большая пустыня на Земле, потому что получает так мало дождя или снега. Впрочем, несмотря на это, воды водоема не истощились.

Ранее Фокус писал о том, что Антарктида поднимается в разы быстрее, чем считали ученые.