Пропонують роботу: виробник гігієнічних засобів друкує вакансії на туалетному папері (фото)

Студенти у Британії не знають, з чого почати пошук роботи після закінчення університету. Тому виробник туалетного паперу вирішив допомогти їм у цьому.

Один з провідних роботодавців Великої Британії, компанія Essity надрукувала оголошення щодо відкритих вакансій на туалетному папері. Про це повідомляє видання The Sun.

Рулони з QR-кодами уже помітили у вбиральнях Університету Ноттінгема, де навчають висококваліфікованих інженерів.

Фахівці з підбору персоналу компанії провели дослідження серед студентів університетів, у ході якого з'ясувалося, що 31 відсоток опитаних вважає перспективу пошуку роботи непереборною, а 21 відсоток взагалі не мають жодного уявлення про те, з чого розпочати після закінчення навчання. Трохи менш як чверть студентів заявили, що бояться закінчення університету, оскільки тоді їм доведеться шукати роботу.

Оскільки компанія спеціалізується на виробництві туалетного паперу, то ідея донести пропозиції роботи до шукачів саме у такий спосіб виявилося очевидною.

Зацікавлені у роботі люди можуть відсканувати QR-код на рулоні паперу й перейти за посиланням на сайт, де можна заповнити форму та надіслати резюме.

У компанії вірять, що у такий цікавий спосіб їм вдасться залучити якомога більше фахівців.

Нагадаємо, у Ковелі Волинської області волонтери закликали містян позбавлятися російської літератури і передавати книги на макулатуру. Книги перероблять у туалетний папір, який потім відправлять на фронт.

Також Фокус писав, що американська співачка Кеша має досить незвичайну пристрасть до туалетного паперу, якого вона щодня з'їдає по половині рулону протягом 23 років. Фахівці називають таку звичку ксилофагією і вважають, що це може бути небезпечним.