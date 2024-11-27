Російська література на макулатуру: на Волині з книжок зроблять туалетний папір для військових

Місцеві волонтери вже зібрали близько тонни макулатури. Здати російські книжки на переробку можна до кінця листопада.

У Ковелі Волинської області волонтери місцевої філії громадської організації UA Resistance Foundation закликають містян позбавитися російської літератури і передати книги, пов’язані із країною-агресором, на макулатуру. Про ініціативу написало видання misto.media.

Зібрані книжки відвозять на місцеву паперову фабрику, де їх перероблять у туалетний папір, який потім відправлять на фронт. Як зазначають на підприємстві, із книги середньої товщини виходить один рулон паперу.

Наразі уже зібрано близько тонни макулатури. Акція триватиме до кінця листопада.

Волонтерка Дарина Панченко пояснила, що таким чином українців хочуть мотивувати відмовитися від російського та допомагати українському війську.

"Тому закликаємо жителів не лише Ковеля, а й інших міст здавати російські книги, а кошти жертвувати на підтримку війська та ділитись цим на сторінках соцмереж із хештегом #російську_до_с**ки", — розказала Панченко.

Російські книги приймають за адресою: м. Ковель, вул. Незалежності, 94. Волонтери працюють у п’ятницю, суботу та неділю з 16:00 до 20:00. Для зручності мешканці можуть домовитися про вивезення літератури заздалегідь.

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