Российская литература на макулатуру: на Волыни из книг сделают туалетную бумагу для военных

Местные волонтеры уже собрали около тонны макулатуры. Сдать российские книги на переработку можно до конца ноября.

В Ковеле Волынской области волонтеры местного филиала общественной организации UA Resistance Foundation призывают горожан избавиться от российской литературы и передать книги, связанные со страной-агрессором, на макулатуру. Об инициативе написало издание misto.media.

Собранные книги отвозят на местную бумажную фабрику, где их переделают в туалетную бумагу, которую потом отправят на фронт. Как отмечают на предприятии, из книги средней толщины получается один рулон бумаги.

Сейчас уже собрано около тонны макулатуры. Акция продлится до конца ноября.

Волонтер Дарья Панченко объяснила, что таким образом украинцев хотят мотивировать отказаться от российского и помогать украинской армии.

"Поэтому призываем жителей не только Ковеля, но и других городов сдавать российские книги, а средства жертвовать на поддержку войска и делиться этим на страницах соцсетей с хэштегом #росийскую_до_с**ки", — рассказала Панченко.

Российские книги принимают по адресу: г. Ковель, ул. Независимости, 94. Волонтеры работают в пятницу, субботу и воскресенье с 16:00 до 20:00. Для удобства жители могут договориться о вывозе литературы заранее.

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