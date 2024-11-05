Конфликт в киевском книжном магазине из-за русского языка: появилась реакция полиции

Полиция установила личность мужчины, который вырвал телефон у волонтерки Екатерины Косецкой во время ссоры в книжном магазине "Сенс". Действия жителя Киевщины квалифицировали как "мелкое хулиганство".

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Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили сообщение, в котором девушка рассказывает о языковом скандале, произошедшем в кафе-магазине "Сенс" на Крещатике с незнакомым мужчиной. Об этом сообщает столичная полиция.

Как отмечают правоохранители, женщина сделала замечание посетителю заведения, который общался на русском языке. Пытаясь снять действия мужчины на мобильный телефон, последний агрессивно отреагировал на эти попытки и вырвал гаджет из ее рук.

Полицейские зарегистрировали сообщение, установили личность нарушителя и место его нахождения. Им оказался 44-летний житель Киевской области.

Правоохранители опросили мужчину и составили в отношении него административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях — мелкое хулиганство. Действия, нарушающие общественный порядок, влекут за собой наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Также, как сообщается, собранные материалы будут направлены Уполномоченному по защите государственного языка для рассмотрения и привлечения нарушителя к ответственности.

Сам языковой омбудсмен Тарас Креминь пока данное событие не комментировал.

Книжный магазин "Сенс", где произошло событие, считает, что причиной ссоры стало то, что украинцы не хотят слышать русский язык.

Витрина книжного магазина "Сенс" в Киеве

"К сожалению, закон не дает нам возможности обеспечить отсутствие русского в пространстве", — отметили в заведении, добавив, что украинцы должны говорить на украинском, а от всего российского следует избавиться.

Напомним, 21 октября городской голова Львова Андрей Садовый объяснил, будут ли языковые патрули в его городе. 12 октября стало известно о конфликте в Буче Киевской области, где неизвестный мужчина набросился на женщину с ребенком, поскольку они просили его говорить на украинском.