В Буче мужчина избил женщину и ребенка за просьбу говорить по-украински (фото)
Обидчик, по словам потерпевшей, два месяца продумывал план мести. Без всякого предупреждения мужчина вломился в квартиру и начал бить женщину по голове.
В городе Буча Киевской области мужчина напал на семью, конфликт произошел на языковой почве в августе 2024 года. Об этом сообщила в Facebook пострадавшая Валентина Буяло и ее адвокат Екатерина Украинцева.
Буяло утверждает, что 10 октября около 20:00 к ним в квартиру постучался их сосед по имени Андрей. Мужчине открыли дверь сразу, поскольку его неоднократно видели во дворе, подъезде, также он есть в чате домовой группы.
"Этот Андрей без всякого диалога сразу начал наносить удары по голове, говоря: "Тебе не нравится, как я разговариваю? На каком языке хочу, на том и говорю!" В руках у соседа был деревянный брус, который он взял заранее с собой" — рассказала она подробности.
Потерпевшая отмечает, что мужчина намеренно шел в квартиру, чтобы "учинить расправу".
Предыстория конфликта в Буче
Рассказывая о причинах поступка соседа, Буяло напоминает, что 3 августа 2024 года он сел за руль, вероятно, в пьяном виде, и подрезал ее на дороге.
"Вечером мы встретились, поговорили. Он даже извинился, конфликт был исчерпан. Единственное, что я сказала, что нужно переходить на украинский язык. Сколько еще должно погибнуть украинцев, чтобы люди начали общаться "соловьиной", — пишет она.
После этого соседи часто встречались во дворе, здоровались, иногда общались и никаких конфликтов между ними не было. Два месяца сосед вынашивал идею мести в голове и затем напал на семью, добавила Буяло.
В результате нападения женщина получила сотрясение мозга, ее госпитализировали в больницу. Брусом сосед также нанес удары несовершеннолетнему сыну Буяло, который бросился на защиту. Ребенок также получил травмы. Полиция внесла соответствующие сведения в единый реестр досудебных расследований.
Адвокат потерпевшей Екатерина Украинцева заметила, что в Буче украиноязычные граждане не нападают на русскоязычных. Юрист была в полиции, получила данные о ходе деле, но не озвучила нюансы, чтобы не навредить следствию и защитить права потерпевшей.
"Не скажу, что полностью в восторге от того, что до этого времени сделала полиция. По крайней мере сейчас мы это проговорили. Надеюсь, что обещание начальника полиции будет выполнено", — отметила адвокат.
Напомним, в польском Щецине пассажиры избили таксиста из Украины за отказ везти их бесплатно. Один из нападавших назвал водителя "украинской тряпкой".
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