В Буче мужчина избил женщину и ребенка за просьбу говорить по-украински (фото)

Обидчик, по словам потерпевшей, два месяца продумывал план мести. Без всякого предупреждения мужчина вломился в квартиру и начал бить женщину по голове.

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В городе Буча Киевской области мужчина напал на семью, конфликт произошел на языковой почве в августе 2024 года. Об этом сообщила в Facebook пострадавшая Валентина Буяло и ее адвокат Екатерина Украинцева.

Буяло утверждает, что 10 октября около 20:00 к ним в квартиру постучался их сосед по имени Андрей. Мужчине открыли дверь сразу, поскольку его неоднократно видели во дворе, подъезде, также он есть в чате домовой группы.

"Этот Андрей без всякого диалога сразу начал наносить удары по голове, говоря: "Тебе не нравится, как я разговариваю? На каком языке хочу, на том и говорю!" В руках у соседа был деревянный брус, который он взял заранее с собой" — рассказала она подробности.

Потерпевшая говорит, что мужчина специально шел в квартиру для расправы. Источник: страница Валентины Буяло в Facebook

Потерпевшая отмечает, что мужчина намеренно шел в квартиру, чтобы "учинить расправу".

Предыстория конфликта в Буче

Рассказывая о причинах поступка соседа, Буяло напоминает, что 3 августа 2024 года он сел за руль, вероятно, в пьяном виде, и подрезал ее на дороге.

"Вечером мы встретились, поговорили. Он даже извинился, конфликт был исчерпан. Единственное, что я сказала, что нужно переходить на украинский язык. Сколько еще должно погибнуть украинцев, чтобы люди начали общаться "соловьиной", — пишет она.

После этого соседи часто встречались во дворе, здоровались, иногда общались и никаких конфликтов между ними не было. Два месяца сосед вынашивал идею мести в голове и затем напал на семью, добавила Буяло.

В результате нападения женщина получила сотрясение мозга, ее госпитализировали в больницу. Брусом сосед также нанес удары несовершеннолетнему сыну Буяло, который бросился на защиту. Ребенок также получил травмы. Полиция внесла соответствующие сведения в единый реестр досудебных расследований.

Адвокат потерпевшей Екатерина Украинцева заметила, что в Буче украиноязычные граждане не нападают на русскоязычных. Юрист была в полиции, получила данные о ходе деле, но не озвучила нюансы, чтобы не навредить следствию и защитить права потерпевшей.

"Не скажу, что полностью в восторге от того, что до этого времени сделала полиция. По крайней мере сейчас мы это проговорили. Надеюсь, что обещание начальника полиции будет выполнено", — отметила адвокат.

Напомним, в польском Щецине пассажиры избили таксиста из Украины за отказ везти их бесплатно. Один из нападавших назвал водителя "украинской тряпкой".

Недавно в Хмельницком избили 15-летнего студента, в результате он попал в больницу. Конфликт произошел между ним и 17-летним студентом, старший парень избил младшего.