У Бучі чоловік побив жінку і дитину за прохання говорити українською (фото)

Кривдник, за словами потерпілої, два місяці продумував план помсти. Без жодного попередження чоловік вдерся до квартири і почав бити жінку по голові.

Related video

У місті Буча Київської області чоловік напав на сім'ю, конфлікт стався на мовному ґрунті в серпні 2024 року. Про це повідомила у Facebook постраждала Валентина Буяло та її адвокатка Катерина Українцева.

Буяло стверджує, що 10 жовтня близько 20:00 до них у квартиру постукав їхній сусід на ім'я Андрій. Чоловікові відчинили двері одразу, оскільки його неодноразово бачили у дворі, під'їзді, також він є в чаті будинкової групи.

"Цей Андрій без жодного діалогу одразу почав наносити удари по голові, кажучи: "Тобі не подобається, як я розмовляю? Якою мовою хочу, тією і говорю!" У руках у сусіда був дерев'яний брус, який він узяв заздалегідь із собою", — розповіла вона подробиці.

Потерпіла каже, що чоловік спеціально йшов у квартиру для розправи. Джерело: сторінка Валентини Буяло у Facebook

Потерпіла зазначає, що чоловік навмисно йшов у квартиру, щоб "учинити розправу".

Передісторія конфлікту в Бучі

Розповідаючи про причини вчинку сусіда, Буяло нагадує, що 3 серпня 2024 року він сів за кермо, ймовірно, у п'яному вигляді, і підрізав її на дорозі.

"Увечері ми зустрілися, поговорили. Він навіть вибачився, конфлікт було вичерпано. Єдине, що я сказала, що потрібно переходити на українську мову. Скільки ще має загинути українців, щоб люди почали спілкуватися "солов'їною", — пише вона.

Після цього сусіди часто зустрічалися на подвір'ї, віталися, іноді спілкувалися, і жодних конфліктів між ними не було. Два місяці сусід виношував ідею помсти в голові і потім напав на сім'ю, додала Буяло.

Унаслідок нападу жінка отримала струс мозку, її госпіталізували до лікарні. Брусом сусід також завдав ударів неповнолітньому синові Буяло, який кинувся на захист. Дитина також отримала травми. Поліція внесла відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань.

Адвокат потерпілої Катерина Українцева зауважила, що в Бучі україномовні громадяни не нападають на російськомовних. Юристка була в поліції, отримала дані про перебіг справи, але не озвучила нюанси, щоб не нашкодити слідству і захистити права потерпілої.

"Не скажу, що повністю в захваті від того, що до цього часу зробила поліція. Принаймні зараз ми це проговорили. Сподіваюся, що обіцянка начальника поліції буде виконана", — зазначила адвокатка.

Нагадаємо, у польському Щецині пасажири побили таксиста з України за відмову везти їх безкоштовно. Один із нападників назвав водія "українською ганчіркою".

Нещодавно у Хмельницькому побили 15-річного студента, в результаті він потрапив до лікарні. Конфлікт стався між ним і 17-річним студентом, старший хлопець побив молодшого.