"Дедовщина" в общежитии Хмельницкого: студент из-за избиения оказался в реанимации

Проблемы у парня начались сразу с начала учебного года. У него быстро заканчивались средства, однако он не рассказывал ничего родителям, говорит мать потерпевшего.

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В Хмельницком правоохранители расследуют факт избиения первокурсника старшим студентом. Из-за полученных травм пострадавший оказался в реанимации. О драке в общежитии рассказали в полиции Хмельницкой области.

"Полицейские устанавливают обстоятельства драки в общежитии, в результате которой 15-летний студент попал в больницу. По факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УКУ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что избиение произошло 2 октября около 23:00 часов в одном из общежитий города Хмельницкий. Между двумя студентами 17 и 15 лет возник конфликт, во время которого старший парень избил младшего. После избиения последнего доставили в больницу.

3 октября правоохранители по данному факту открыли уголовное производство, а всех участников и свидетелей конфликта установили и допросили. Сейчас продолжается досудебное расследование и будет решаться вопрос сообщения о подозрении.

Как рассказала мать избитого 15-летнего подростка Дениса Мельника Наталья изданию vsim.ua, в общежитии у ее сына требовали деньги, что и стало причиной избиения.

Женщина говорит, что проблемы у сына начались сразу с начала учебного года. У него быстро заканчивались средства, впрочем, он не рассказывал ничего родителям.

2 октября, около полуночи, Денис в очередной раз позвонил матери и просил деньги. Далее женщина пробовала дозвониться до сына, но трубку он не брал.

"Меня избили, требуют двести гривен", — получила женщина сообщение и сразу после этого обратилась в полицию.

Как выяснилось, около 23:00 Дениса избил в общежитии 17-летний студент Богдан.

"Там ситуация какая была: он у него требовал те деньги, а потом неожиданно начал бить. В комнате были 5 или 6 парней. Бил один. Кто-то там хотел разнять, тот (третьекурсник — ред.) начал им угрожать: "Я с вами разберусь". Было большое видео, но они его стерли, потому что он угрожал. Сбросили только короткое видео", — рассказала мать подростка.

Скорую вызвали девушки, которые жили этажом ниже. Они же сообщили и учителям и коменданту общежития.

Денис больше недели находился в реанимации в Хмельницкой городской детской больнице. Сейчас его перевели в хирургическое отделение.

"Ему нельзя ни поворачиваться, ни двигаться потому, что есть разрыв селезенки, кровоизлияние — на селезенке образовалась киста, ушиб почек, пошли изменения в легких, есть жидкость в легких — ему тяжело дышать. Еще голова побита, он весь был синий: голова, грудь, сотрясение головного мозга, — рассказала мама Дениса.

По словам матери потерпевшего, 17-летний Богдан, который избил ее сына, родом из села Сусловцы, Летичевской территориальной общины. Он — сирота. Его воспитывают приемные родители. По ее словам, ее сын — не единственный, кого оскорблял Богдан. Он травил и другого первокурсника, из-за чего тот даже не ночевал в своей комнате.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УКУ — умышленное тяжкое телесное повреждение. Наталья отметила, что к руководству училища претензий не имеет, но требует справедливого наказания для нападающего.

Напомним, что в Германии украинец пробрался в женский туалет, а когда его оттуда пытались выпроводить, избил полицейскую подтяжками для брюк.