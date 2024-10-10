"Дідівщина" у гуртожитку Хмельницького: студент через побиття опинився у реанімації

Проблеми у хлопця почалися одразу з початком навчального року. У нього швидко закінчувалися кошти, однак він не розповідав нічого батькам, говорить матір потерпілого.

Related video

У Хмельницькому правоохоронці розслідують факт побиття першокурсника старшим студентом. Через зазнані травми постраждалий опинився у реанімації. Про бійку в гуртожитку розповіли в поліції Хмельниччини.

"Поліцейські встановлюють обставини бійки в гуртожитку, в результаті якої 15-річний студент потрапив до лікарні. За фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що побиття сталося 2 жовтня близько 23:00 в одному з гуртожитків міста Хмельницький. Між двома студентами 17 та 15 років виник конфлікт, під час якого старший хлопець побив молодшого. Після побиття останнього доправили до лікарні.

3 жовтня правоохоронці за цим фактом відкрили кримінальне провадження, а всіх учасників та свідків конфлікту встановили та допитали. Зараз триває досудове розслідування і буде вирішуватися питання повідомлення про підозру.

Як розповіла мати побитого 15-річного підлітка Дениса Мельника Наталія виданню vsim.ua, у гуртожитку у її сина вимагали гроші, що і стало причиною побиття.

Жінка говорить, що проблеми в сина почалися одразу з початком навчального року. У нього швидко закінчувалися кошти, втім, він не розповідав нічого батькам.

2 жовтня, близько опівночі, Денис вкотре зателефонував матері та просив гроші. Далі жінка пробувала додзвонитися до сина, але трубку він не брав.

"Мене побили, вимагають двісті гривень", — отримала жінка повідомлення і одразу після цього звернулася до поліції.

Як з’ясувалося, близько 23:00 Дениса побив у гуртожитку 17-річний студент Богдан.

"Там ситуація яка була: він в нього вимагав ті гроші, а потім зненацька почав бити. У кімнаті були 5 чи 6 хлопців. Бив один. Хтось там хотів розборонити, той (третьокурсник. — Ред.) почав їм погрожувати: "Я з вами розберуся". Було велике відео, але вони його стерли, бо він погрожував. Скинули тільки коротке відео", — розповіла мати підлітка.

Швидку викликали дівчата, які жили поверхом нижче. Вони ж повідомили і вчителям та коменданту гуртожитка.

Денис понад тиждень перебував у реанімації у Хмельницькій міській дитячій лікарні. Зараз його перевели до хірургічного відділення.

"Йому не можна ні повертатися, ні рухатися тому що є розрив селезінки, крововилив — на селезінці утворилася кіста, забій нирок, пішли зміни в легенях, є рідина в легенях — йому важко дихати. Ще голова побита, він весь був синій: голова, груди, струс головного мозку, — розповіла мама Дениса.

Зі слів матері потерпілого, 17-річний Богдан, який побив її сина, родом із села Суслівці, Летичівської територіальної громади. Він — сирота. Його виховують прийомні батьки. За її словами, її син — не єдиний, кого ображав Богдан. Він цькував й іншого першокурсника, через що той навіть не ночував у своїй кімнаті.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 ККУ — умисне тяжке тілесне ушкодження. Наталія зазначила, що до керівництва училища претензій не має, але вимагає справедливого покарання для нападника.

Нагадаємо, що у Німеччині українець пробрався у жіночий туалет, а коли його звідти намагалися спровадити, побив поліціянтку підтяжками для штанів.