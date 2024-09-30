Побив поліціянтку підтяжками для штанів: українець "відзначився" у жіночий вбиральні в Німеччині

Громадянин України, який мешкає в німецькому місті Гердеке, зайшов до жіночого туалету на центральному вокзалі Дортмунда, не заплативши. Працівниці туалету зробили йому зауваження, на що українець відреагував агресивно.

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У Німеччині на вокзалі Дортмунда "відзначився" 49-річний українець. Він пробрався у жіночий туалет, а коли його намагалися звідти вигнати, напав на поліцейську. Про це пише німецьке видання BILD.

Повідомляється, що днями громадянин України, який мешкає в німецькому місті Гердеке, зайшов до жіночого туалету на центральному вокзалі Дортмунда, не заплативши. Коли це помітили працівниці туалету, вони зробили йому зауваження, на що українець відреагував агресивно і накинувся на жінок з кулаками.

Вокзал у Дортмунді

Працівники викликали правоохоронців. Втім, стражі закону теж не надто налякали українця і він почав їм опиратися.

Дебошира почали виводити з жіночого туалету, але той відмовлявся і намагався відштовхнути правоохоронців, після чого вдарив жінку-поліцейського своїми підтяжками по обличчю.

Нападника повалили на підлогу, скрутили і скували в кайданки. Після цього його вивели з жіночої вбиральні.

Тест на алкоголь показав, що він був п'яний.

На дебошира склали протокол та відпустили. За напад на жінок і правоохоронців йому загрожує покарання.

Нагадаємо, що у польському Гданську нетверезий українець, озброївшись биткою, потрощив 11 припаркованих автомобілів. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.