Избил полицейскую подтяжками для штанов: украинец "отличился" в женский уборной в Германии

Гражданин Украины, проживающий в немецком городе Хердекке, зашел в женский туалет на центральном вокзале Дортмунда, не заплатив. Работницы туалета сделали ему замечание, на что украинец отреагировал агрессивно.

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В Германии на вокзале Дортмунда "отличился" на вокзале Дортмунда 49-летний украинец. Он пробрался в женский туалет, а когда его пытались оттуда выгнать, напал на полицейскую. Об этом пишет немецкое издание BILD.

Сообщается, что на днях гражданин Украины, проживающий в немецком городе Хердекке, зашел в женский туалет на центральном вокзале Дортмунда, не заплатив. Когда это заметили работницы туалета, они сделали ему замечание, на что украинец отреагировал агрессивно и набросился на женщин с кулаками.

Вокзал в Дортмунде

Работники вызвали правоохранителей. Впрочем, стражи закона тоже не слишком напугали украинца и он начал им сопротивляться.

Дебошира начали выводить из женского туалета, но тот отказывался и пытался оттолкнуть правоохранителей, после чего ударил женщину-полицейского своими подтяжками по лицу.

Нападавшего повалили на пол, скрутили и сковали в наручники. После этого его вывели из женской уборной.

Тест на алкоголь показал, что он был пьян.

На дебошира составили протокол и отпустили. За нападение на женщин и правоохранителей ему грозит наказание.

Напомним, что в польском Гданьске нетрезвый украинец, вооружившись битой, разбил 11 припаркованных автомобилей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.