Избил полицейскую подтяжками для штанов: украинец "отличился" в женский уборной в Германии
Гражданин Украины, проживающий в немецком городе Хердекке, зашел в женский туалет на центральном вокзале Дортмунда, не заплатив. Работницы туалета сделали ему замечание, на что украинец отреагировал агрессивно.
В Германии на вокзале Дортмунда "отличился" на вокзале Дортмунда 49-летний украинец. Он пробрался в женский туалет, а когда его пытались оттуда выгнать, напал на полицейскую. Об этом пишет немецкое издание BILD.
Сообщается, что на днях гражданин Украины, проживающий в немецком городе Хердекке, зашел в женский туалет на центральном вокзале Дортмунда, не заплатив. Когда это заметили работницы туалета, они сделали ему замечание, на что украинец отреагировал агрессивно и набросился на женщин с кулаками.
Работники вызвали правоохранителей. Впрочем, стражи закона тоже не слишком напугали украинца и он начал им сопротивляться.
Дебошира начали выводить из женского туалета, но тот отказывался и пытался оттолкнуть правоохранителей, после чего ударил женщину-полицейского своими подтяжками по лицу.
Нападавшего повалили на пол, скрутили и сковали в наручники. После этого его вывели из женской уборной.
Тест на алкоголь показал, что он был пьян.
На дебошира составили протокол и отпустили. За нападение на женщин и правоохранителей ему грозит наказание.
Напомним, что в польском Гданьске нетрезвый украинец, вооружившись битой, разбил 11 припаркованных автомобилей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.