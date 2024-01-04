"Взял ситуацию в свои руки": в Польше украинец разбил 11 авто

Мужчину задержали, а проверка на алкотестере показала, что он был пьян. Также правоохранители изъяли бейсбольную биту, которой пользовался злоумышленник.

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В Польше в Гданьске нетрезвый украинец, вооружившись битой, разбил 11 припаркованных автомобилей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Об этом сообщает сайт местной полиции.

В полицию поступило сообщение о том, что на одной из автостоянок неизвестный уничтожает припаркованные машины бейсбольной битой. На место происшествия прибыли полицейские Осова. Во время осмотра территории в одном из уничтоженных автомобилей они заметили мужчину, который лежал на пассажирском сиденье одного из авто и бил похож на того, которого описали заявители. Мужчину задержали, а проверка на алкотестере показала, что он был пьян. Также правоохранители изъяли бейсбольную биту, которой пользовался злоумышленник.

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Полицейские установили, что во время инцидента подозреваемый битой разбил 11 автомобилей Toyota и Ope — побил зеркала, стекла и фонари. Общие убытки в результате этих повреждений оценили почти в 140 000 злотых.

Во время общения с полицейскими мужчина объяснил свое поведение тем, что следил за порядком на придомовой территории и "взял ситуацию в свои руки".

После того, как 40-летний протрезвел, ему было предъявлено 11 протоколов за уничтожение имущества. За повреждение имущества предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Напомним, что трех украинцев в Польше обвиняют в смерти президента футбольного клуба . Мужчину избили трое граждан Украины, в результате чего тот попал в больницу, а впоследствии умер.

Ранее сообщалось, что в Польше водитель трамвая призвал бить граждан Украины. Он пожаловался, что во Вроцлаве сейчас слишком много украинцев, и его раздражают сине-желтые флаги, которые он время от времени видит в местных трамваях.