Не дали проехаться "зайцем": в Германии украинец с ножом устроил погром в электричке (фото)

Украинца спецназ буквально вытаскивал из туалета, где тот забаррикадировался после содеянного. Без боя мужчина сдаваться правоохранителям не собирался.

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В Германии в аэропорту Дрездена задержали украинца, который с ножом бросался на правоохранителей. 47-летний летний мужчина устроил дебош в городской электричке. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Конфликт начался с того, что один из пассажиров городской электрички не смог предъявить контролеру билет после приезда в аэропорт Дрездена на городской электричке. Контролер вызвал полицию. Сначала мужчина толкнул правоохранителя, а затем достал нож и начал им размахивать перед полицейскими.

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Копы были вынуждены применить перцовый баллончик. Но это не остановило мужчину, и он порезал ножом несколько сидений поезда, разбил огнетушителем стеклянную панель, а в довершение всего забаррикадировался в туалете.

Остановку электрички оцепили, а пассажиров эвакуировали.

Далее на место прибыли спецназовцы. Они вынесли дверь в туалете и вывилокли оттуда дебошира. Им оказался 47-летний гражданин Украины.

Сейчас украинец находится под следствием по подозрению в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов, из-за угроз и порчи имущества.

Посольство Украины в Германии дебош украинца пока не прокомментировало.

Напомним, что в Польше украинец признался в убийстве жены и детей. После убийства своей семьи мужчина несколько дней находился в одном доме с телами убитых.

Ранее сообщалось, что также в Польше 16-летний подросток с острым предметом напал на 12-летнюю девочку из Украины. Ребенок получил серьезные ранения.