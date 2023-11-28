"Здесь каждый второй — украинец": в Польше водитель трамвая призвал бить граждан Украины (видео)

Мужчина пожаловался, что во Вроцлаве сейчас слишком много украинцев, и его раздражают сине-желтые флаги, которые он видит в местных трамваях.

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В Польше водитель городского трамвая публично призвал бить украинцев. На него составили заявление в прокуратуру. Об этом сообщает польское издание wyborcza.pl.

Отмечается, что мужчина много лет работал водителем трамвая во Вроцлаве, а о его ксенофобских взглядах стало известно после того, как он "заствился" в программе польских неофашистов из движения "Kamractwo", которая транслировалась в соцсетях.

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Во время эфира позвонил муж Адам и пожаловался, что во Вроцлаве сейчас слишком много украинцев.

"Здесь много украинцев. К сожалению, каждый второй — украинец. Просто берите палки и бейте их", — сказал он во время разговора с ведущими.

Также мужчина добавил, что его раздражают флаги Украины, которые он видит во вроцлавских трамваях.

"Я работаю водителем трамвая, езжу, и даже на трамваях у нас висят эти ги***ные украинские флаги", — добавил мужчина.

Делом водителя занимается прокуратура

На высказывания вроцлавского водителя отреагировали в Центре мониторинга расистского и ксенофобского поведения Польши, уведомив прокуратуру и руководство Вроцлавского управления MPK.

"Дело касается пато-трансляции, записанной лидерами пророссийских фашистов "Kamractwo", в которой участвовал водитель Адам из Вроцлава. Мужчина хвастался, что ненавидит "гомосексуалистов" и "украинцев", и публично призывал к нападениям и избиению людей других национальностей", — пишет польский Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения.

Водителя-ксенофоба уволили

Как пишет издание Ukrayina.pl, водитель Адам уже больше не работает водителем трамвая. К тому же его ждет расследование и суд. Мужчина может получить до пяти лет абсолютного лишения свободы.

После того, как об этом видео узнали СМИ, руководство MPK Wrocław решило уволить водителя и сообщить в полицию о правонарушении на основании национальной принадлежности, совершенном бывшим сотрудником. Прокуратура проверит расистские высказывания вроцлавского водителя в программе пророссийских националистов об украинцах.

"С начала войны в Украине мы очень хотели создать жесты польско-украинской поддержки и солидарности, чтобы они нас объединяли, а не делили. Отсюда возникла идея создания наклеек на трамваях и автобусах Вроцлава. Это — специальная графика, которая сочетает польские и украинские цвета с надписью "Мы с тобой", как на польском, так и на украинском языках", — сказала пресс-секретарь MPK Wrocław Катажина Павляк.

Напомним, что в Польше в ДТП с украинцами погибла 6-летняя дочь бойца Сил обороны. Маленький сын и жена бойца находятся в больнице в тяжелом состоянии.

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