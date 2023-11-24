Похитили и избили граждан Молдовы: в Польше полиция могла задержать 4-х украинцев (фото)

По данным следствия, возраст подозреваемых от 21 до 41 года. Они якобы пытались при помощи угроз заставить работать на себя граждан другой страны.

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На территории Польши четверо граждан Украины могли похитить и избить мужчин из Молдовы, которые отказывались работать. Об этом сообщила пресс-служба полиции Гданьска 20 ноября.

Отмечается, что происшествие произошло еще в прошлый четверг. Сотрудники местного полицейского участка в 17:00 получили сообщение о том, что двое граждан Молдовы с другими несколькими мужчинами приехали на автомобиле в район порта где их хотели избить.

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Их пытались заставить изменить содержание заявления об увольнении и хотели лишить свободы, сообщают правоохранители.

Сотрудники полиции сразу же занялись этим делом и в районе города Седльце задержали четырех мужчин в возрасте от 21 до 41 года. Они оказались якобы гражданами Украины.

У них было транспортное средство, в котором и перевозили потерпевших, а также бейсбольная бита. Следствие все это изъяло.

В Польше могли задержать граждан Украины за угрозы мужчинам из Молдовы Фото: Полиция Польши В Польше могли задержать граждан Украины за угрозы мужчинам из Молдовы Фото: Полиция Польши В Польше могли задержать граждан Украины за угрозы мужчинам из Молдовы Фото: Полиция Польши

"Мужчины были взяты под стражу и впоследствии доставлены к прокурору, который предъявил им обвинение. 41-летний мужчина, оказавшийся работодателем заявителя, выслушал обвинения в том, что он лишил потерпевших свободы, избил их с целью заставить изменить содержание заявления об увольнении и причинил одному из них телесные повреждения средней тяжести", — говорится в сообщении.

28-летнего гражданина Украины, как утверждается, обвинили в принуждении к определенному поведению и лишении свободы, а 39-летний и 21-летний мужчины были обвинены лишь в лишении свободы потерпевших.

Суд выбрал меру пресечения для подозреваемых в виде надзора со стороны полиции, запрета на выезд из страны, а также запрета на контакты между ними и потерпевшими.

По польским законам, за такие преступления подозреваемые могут быть лишены свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет.

Напомним, 23 ноября сообщалось, что в Польше шеф-повар из Украины убил жену и дочерей. 18 ноября Сергей Трончук отправился в торговый центр, где подошел к охраннику и сообщил, что убил свою семью. Сейчас ему грозит пожизненное заключение.