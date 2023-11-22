В Польше в ДТП с украинцами погибла 6-летняя дочь бойца Сил обороны: подробности (фото)

Граждане Украины направлялись в сторону пересечения границы в Долгобыхове. Микроавтобус слетел с дороги и въехал в дерево. Две женщины погибли на месте, 6-летнюю девочку медики пытались реанимировать.

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В смертельном ДТП в Польше, которое произошло утром 19 ноября, погибла 6-летняя Ева Марчук — дочь украинского защитника из Ривненской области Тараса Марчука. Маленький сын и жена бойца находятся в больнице в тяжелом состоянии. Об этом в фейсбук сообщила депутат Старожуковского сельсовета Зорянской территориальной общины Наталья Фрейздорф.

"Страшная весть пришла в наше село Старожуков, в семью воина, защитника Украины Тараса Марчука. В ужасной аварии в Польше погибла дочь Ева, а жена Юлия и сын Илья находятся в тяжелом состоянии, требуют дорогостоящего лечения и перевозки тела ребенка из-за границы домой", — написала депутат.

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Украинцы, ехавшие к границе, попали в аварию в Польше: среди погибших есть ребенок (фото)

Она также сообщила, что родные пострадавшей семьи объявили сбор средств, чтобы помочь маме и мальчику.

Смертельная авария в Верешине произошла в 04:41 утра 19 ноября. Микроавтобус с десятью украинцами в салоне слетел с дороги и въехал в дерево. Две женщины погибли на месте, третью раненую — 6-летнюю девочку, реанимировала медицинская бригада, однако спасти ее жизнь не удалось. Еще семеро пассажиров находились в сознании и были доставлены в местную больницу.

Граждане Украины направлялись в сторону пересечения границы в Долгобыхове.

Пострадавший в ДТП маленький Илья

Предполагают, что причиной ДТП могла стать усталость водителя.

Напомним, что в Киеве задержали 20-летнюю девушку, которая пьяной совершила смертельное ДТП в Голосеевском районе города. Она влетела в другое авто. 40-летний водитель и его 39-летний пассажир погибли от полученных травм.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области на трассе Киев-Харьков из-за сильного тумана столкнулось 10 автомобилей. Сообщалось, что один водитель в результате аварии погиб.