В Полтавской области из-за тумана произошло масштабное ДТП: столкнулись около 10 автомобилей, — соцсети (видео)

Авария якобы произошла на трассе М 03 Киев-Харьков вблизи Решетиловки. На территории области наблюдался ночью и утром туман, а видимость составляла всего 200-500 м.

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В Полтавской области из-за сильного тумана произошло масштабное ДТП. Столкнулись примерно десять автомобилей. В Telegram-канале"Реальная война" опубликовали соответствующее видео.

Авария якобы произошла на трассе М 03 Киев-Харьков вблизи Решетиловки. В результате ДТП вроде бы никто не пострадал.

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В Полтавской области также из-за сильного тумана произошла авария на автодороге Полтава — Александрия, в селе Шевченки, Мачуховской общины. По информации пресс-службы Нацполиции, произошло столкновение автомобилей ВАЗ 21099 и HONDA Accord. В результате столкновения водитель ВАЗ погиб на месте ДТП. Сейчас продолжаются следственные действия.

Правоохранители отметили, насколько важно соблюдать правила дорожного движения. На территории области 10-го ноября ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

ДТП в Украине

В Закарпасткой области 15 октября пьяный водитель насмерть сбил 6-летнюю девочку. Подозреваемый мужчина может оказаться за решеткой до десяти лет, с последующим лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет. Девочке пытались помочь, но она скончалась на месте аварии.

Также 25 сентября в Николаевской области произошло тройное ДТП. По данным следствия, авария произошла на трассе Н-11. В результате ДТП от полученных телесных повреждений скончались 21-летний водитель и 19-летняя пассажирка автомобиля BMW.

7 ноября на Закарпатье водитель Audi сбил пограничника на блокпосту. В результате удара его отбросило на лобовое стекло.

Напомним, 10 октября в Румынии в ДТП попал автобус с 82 украинцами. Транспортное средство перевернулось после столкновения.