В Киеве адвокат сбил ребенка и скрылся с места ДТП: подробности (видео)

По словам правоохранителей, водитель увидел, что сбил человека, однако решил покинуть место происшествия, бросив ребенка на асфальте.

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В Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который сбил ребенка и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киева в Facebook 18 октября.

ДТП произошло на улице Вернадского. Водитель Lexus наехал на 12-летнего мальчика. Ребенок был доставлен в больницу с многочисленными травмами. Как отмечают в полиции, виновник ДТП приостановил машину и увидел, что сбил человека. При этом он все равно решил скрыться, бросив потерпевшего на дороге.

Покинув место происшествия, водитель заехал в гаражный кооператив, где снял с авто дорожный номерной знак и пересел в автомобиль Mercedes, чтобы сбить правоохранителей со следа. Несмотря на это, полиция задержала его уже через несколько часов. Оба автомобили были изъяты.

Виновник ДТП попытался скрыться, пересев в другой автомобиль

Водитель оказался 39-летним уроженцем Ивано-Франковской области. Портал Obozrevatel со ссылкой на свои источники сообщил, что мужчина работает адвокатом.

В отношении задержанного открыты два уголовные производства (ч. 1 ст. 286 и ч. 1 ст. 135). Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Напомним, 15 октября около 09:15 на автодороге "Трускавец-Львов" возле Трускавца Львовской области автомобиль Toyota Land Cruiser выехал на встречную полосу движения и столкнулся с легковушкой Volkswagen Caddy.

Ранее, 29 сентября, на 202 километре трассы Одесса-Киев перевернулась фура с овощами. В результате столкновения с отбойником фура перевернулась и полностью перекрыла проезд в сторону Киева.