ДТП на трассе Одесса-Киев: дорога заблокирована тоннами свеклы из перевернувшейся фуры (фото, видео)
Лопнувшая шина стала причиной аварии с участием трех автомобилей. Движение по трассе было временно перекрыто.
Фура с грузом свеклы перевернулась в районе Умани на 202 километре трассы Одесса-Киев в пятницу, 29 сентября, около полудня. В результате столкновения с отбойником фура перевернулась и полностью перекрыла проезд в сторону Киева. Тонны корнеплодов, которые перевозил грузовик, высыпались на противоположную сторону трассы, что сильно затруднило проезд транспорта в сторону Одессы. О ДТП сообщает патрульная полиция Одесской области.
В связи с ДТП полиция временно перекрыла дорожное движение в направлении столицы. Патрульные обеспечивают движение автомобилей в реверсном режиме и направляют в объезд по проселочным дорогам.
Патрульная полиция Черкасской области сообщила, что получила вызов о ДТП с участием трех автомобилей. В ходе опроса свидетелей и после осмотра места происшествия патрульные установили, что во время движения на грузовом автомобиле Scania лопнула шина и водитель совершил наезд на отбойник. От удара автомобиль выехал на встречную полосу движения и опрокинулся, столкнувшись с автомобилями Ford Transit и Ford Focus.
На место ДТП была вызвана спецтехника, для устранения последствий. Все участники ДТП отказались от госпитализации.
На водителя фуры патрульные составили протокол по ст. 124 "Нарушение ПДД, повлекшее за собой ДТП".
Автомобильное движение на автодороге М-05 Киев — Одесса возобновили через три часа после аварии.
Напомним, В США 10-летний ребенок пробрался на стройку и угнал гусеничный погрузчик. Он протаранил несколько автомобилей и сбил дорожный знак.
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