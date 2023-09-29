ДТП на трассе Одесса-Киев: дорога заблокирована тоннами свеклы из перевернувшейся фуры (фото, видео)

Лопнувшая шина стала причиной аварии с участием трех автомобилей. Движение по трассе было временно перекрыто.

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Фура с грузом свеклы перевернулась в районе Умани на 202 километре трассы Одесса-Киев в пятницу, 29 сентября, около полудня. В результате столкновения с отбойником фура перевернулась и полностью перекрыла проезд в сторону Киева. Тонны корнеплодов, которые перевозил грузовик, высыпались на противоположную сторону трассы, что сильно затруднило проезд транспорта в сторону Одессы. О ДТП сообщает патрульная полиция Одесской области.

Сообщение патрульной полиции Одесской области Фото: Скриншот

В связи с ДТП полиция временно перекрыла дорожное движение в направлении столицы. Патрульные обеспечивают движение автомобилей в реверсном режиме и направляют в объезд по проселочным дорогам.

ДТП на трассе Одесса-Киев Фото: Патрульная полиция

Патрульная полиция Черкасской области сообщила, что получила вызов о ДТП с участием трех автомобилей. В ходе опроса свидетелей и после осмотра места происшествия патрульные установили, что во время движения на грузовом автомобиле Scania лопнула шина и водитель совершил наезд на отбойник. От удара автомобиль выехал на встречную полосу движения и опрокинулся, столкнувшись с автомобилями Ford Transit и Ford Focus.

ДТП на трассе Одесса-Киев ДТП на трассе Одесса-Киев

На место ДТП была вызвана спецтехника, для устранения последствий. Все участники ДТП отказались от госпитализации.

ДТП на трассе Одесса-Киев

На водителя фуры патрульные составили протокол по ст. 124 "Нарушение ПДД, повлекшее за собой ДТП".

ДТП на трассе Одесса-Киев

Автомобильное движение на автодороге М-05 Киев — Одесса возобновили через три часа после аварии.

Напомним, В США 10-летний ребенок пробрался на стройку и угнал гусеничный погрузчик. Он протаранил несколько автомобилей и сбил дорожный знак.

Ранее Фокус писал о ДТП, в результате которого на дорогу высыпался необычный груз.