Люди не скрывали улыбку: в результате ДТП на дорогу высыпался необычный груз (фото)

Товары, которые перевозил грузовик, могли быть разработаны специально для женщин, желающих ближе познакомиться со своим телом.

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В России в результате курьезного ДТП пострадал необычный груз. Об этом пишет МК.

22 сентября в Иркутске произошла необычная авария, после которой грузовик не смог доставить специализированный груз до своего заказчика. Удивленные прохожие не могли скрыть улыбку, когда на дорогу посыпалось большое количество гипсовых слепков в виде женских половых органов.

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На кадрах, показанных в соцсетях, видно, что у автомобиля по какой-то причине открылся кузов, откуда высыпался хрупкий груз. От удара часть слепков разбилась и оказалась на дороге.

Информации о пострадавших отсутствует. Кроме того, нет информации о назначении и целях перевозки такого необычного груза. На вопросы любопытных прохожих водитель отвечал лишь улыбкой. Сотрудники полиции на место аварии не вызывались.

От удара часть слепков разбилась и оказалась на дороге Фото: коллаж Фокус

Пользователи в социальных сетях выдвинули предположение, что эти товары могли быть разработаны специально для женщин, желающих ближе познакомиться со своим телом. Некоторые комментаторы с иронией заметили, что теперь покупатели, скорее всего, вряд ли разберутся, где чей заказ.

Издание отмечает, что услуга создания индивидуальных слепков половых органов на заказ стала популярна в последнее время. Для такой работы наиболее подходит альгинат. Это продукт из водорослей, который также используется в стоматологии, безопасен для пищевых продуктов и особенно хорошо подходит для медицинских процессов. Конечный продукт может быть использован в разных целях. Слепок может быть просто необычным предметов декорации или же напоминать о любимом человеке, когда пара в разлуке.

Ранее Фокус сообщал, что приложение Google Maps направило автомобилиста на рухнувший мост. Филип Паксон ехал домой после празднования девятого дня рождения своей дочери у друзей и в момент гибели находился в незнакомом районе.

Также стало известно, что родители сбили собственного сына, которого искали 12 лет. Супруги попавшие в аварию сразу же узнали своего мальчика, который все это время жил как нищий.