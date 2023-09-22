Люди не приховували посмішку: внаслідок ДТП на дорогу висипався незвичайний вантаж (фото)

Товари, які перевозила вантажівка, могли бути розроблені спеціально для жінок, які бажають ближче познайомитися зі своїм тілом.

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У Росії внаслідок курйозної ДТП постраждав незвичайний вантаж. Про це пише МК.

22 вересня в Іркутську сталася незвичайна аварія, після якої вантажівка не змогла доставити спеціалізований вантаж до свого замовника. Здивовані перехожі не могли приховати посмішку, коли на дорогу посипалася велика кількість гіпсових зліпків у вигляді жіночих статевих органів.

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На кадрах, показаних у соцмережах, видно, що в автомобіля з якоїсь причини відкрився кузов, звідки висипався крихкий вантаж. Від удару частина зліпків розбилася й опинилася на дорозі.

Інформації про постраждалих немає. Крім того, немає інформації про призначення і цілі перевезення такого незвичайного вантажу. На запитання цікавих перехожих водій відповідав лише посмішкою. Співробітники поліції на місце аварії не викликалися.

Від удару частина зліпків розбилася і опинилася на дорозі Фото: колаж Фокус

Користувачі в соціальних мережах висунули припущення, що ці товари могли бути розроблені спеціально для жінок, які бажають ближче познайомитися зі своїм тілом. Деякі коментатори з іронією зауважили, що тепер покупці, швидше за все, навряд чи розберуться, де чиє замовлення.

Видання зазначає, що послуга створення індивідуальних зліпків статевих органів на замовлення стала популярною останнім часом. Для такої роботи найбільш підходить альгінат. Це продукт із водоростей, який також використовується в стоматології, безпечний для харчових продуктів і особливо добре підходить для медичних процесів. Кінцевий продукт може бути використаний у різних цілях. Зліпок може бути просто незвичайним предметом декорації або ж нагадувати про кохану людину, коли пара в розлуці.

Раніше Фокус повідомляв, що додаток Google Maps направив автомобіліста на міст, що звалився. Філіп Паксон їхав додому після святкування дев'ятого дня народження своєї дочки у друзів і в момент загибелі перебував у незнайомому районі.

Також стало відомо, що батьки збили власного сина, якого шукали 12 років. Подружжя, яке потрапило в аварію, одразу ж упізнало свого хлопчика, який весь цей час жив як жебрак.