Упав і потонув: додаток Google Maps направив автомобіліста на міст, що звалився

Філіп Паксон їхав додому після святкування дев'ятого дня народження своєї доньки у друзів і в момент загибелі перебував у незнайомому районі.

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У США сім'я Філіпа Паксона, який потонув, з'їхавши з пошкодженого мосту, стверджує, що він загинув через те, що компанія Google не оновила свої карти. Про це пише BBC News.

Родичі потерпілого подали до суду на компанію, стверджуючи, що їхній додаток не показав, що міст обвалився дев'ятьма роками раніше.

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Чоловік загинув у вересні 2022 року, намагаючись проїхати по пошкодженому мосту в Хікорі, штат Північна Кароліна. Представник Google заявив, що компанія вивчає ці звинувачення. Справу було подано до цивільного суду округу Вейк у вівторок.

Філіп Паксон, батько двох дітей, їхав додому після святкування дев'ятого дня народження своєї доньки у друзів і в момент загибелі перебував у незнайомому районі. Його дружина відвезла двох доньок додому раніше, а він залишився, щоб допомогти з прибиранням.

"Не знаючи місцевих доріг, він поклався на Google Maps, очікуючи, що вони безпечно спрямують його додому до дружини та дочок. Через трагічну випадковість, обережно керуючи машиною в темряві та під дощем, він, не підозрюючи, дотримався застарілих вказівок Google до місця, яке, як пізніше дізналася його сім'я, протягом майже десяти років називали "мостом у нікуди", та впав у потічок Сноу-Крік, де й потонув", — ідеться в заяві адвокатів сім'ї.

Місцеві жителі неодноразово зверталися до компанії Google із проханням внести зміни в онлайн-карти Фото: unsplash.com

Місцеві жителі неодноразово зверталися до компанії Google із проханням внести зміни в онлайн-карти після обвалення мосту 2013 року.

За даними газети Charlotte Observer, бар'єри, які зазвичай встановлюють на в'їзді на міст, були відсутні внаслідок вандалізму.

Раніше Фокус повідомляв, що батьки збили власного сина, якого шукали 12 років. Подружжя, яке потрапило в аварію, одразу ж упізнало свого хлопчика, який весь цей час жив як жебрак.

Також стало відомо, що група туристів кинула пораненого друга, щоб продовжити похід. Рятувальники пробиралися в темряві через струмок і важкопрохідну місцевість, щоб дістатися до постраждалого чоловіка.