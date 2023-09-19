Залишили одного: група туристів кинула пораненого друга, щоб продовжити похід (фото)

Рятувальники пробиралися в темряві через струмок і важкодоступну місцевість, щоб дістатися до постраждалого чоловіка.

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У США в Національному парку Великий каньйон було врятовано 63-річного туриста, який дістав травму під час падіння, а група друзів залишила його, щоб продовжити свою пригоду в горах. Про це пише Fox News.

П'ятеро чоловіків ішли з рюкзаками Північним краєм Великого каньйону вздовж струмка Канаб, коли один із них, 63-річний чоловік, ім'я якого не називають, упав і отримав травму плеча.

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Офіс шерифа отримав сигнал про допомогу близько 18:00 від людини, яка використовує пристрій Apple через супутниковий зв'язок, і направив пошуково-рятувальні бригади.

Рятувальники прибули на місце, вказане за допомогою гаджета, але там було занадто темно. Крім того струмок Канаб, який протікає поруч, оточували високі скелясті стіни каньйону. Гелікоптер не зміг приземлитися в обмеженому просторі й був змушений здійснити посадку приблизно за чверть милі від місця знаходження туриста.

Рятувальники пробиралися через струмок і важкопрохідну місцевість, щоб дістатися до постраждалого чоловіка. Стан 63-річного туриста було стабілізовано, і його доправили до вертольота, який доправив його до лікарні Флагстаффа для подальшого медичного обстеження.

Рятувальники пробиралися через струмок і важкопрохідну місцевість Фото: Mohave County Sheriff’s Office Search and Rescue

Рятувальники дізналися, що травму було отримано близько 14:00.

"Щойно було підтверджено, що пристрій Apple зв'язався з рятувальниками, інші чотири члени групи пішли з ґаджетом і продовжили свій похід, залишивши потерпілого туриста одного", — повідомили в офісі шерифа.

За словами офіційних осіб, туристи вже були в дорозі близько трьох-чотирьох днів і попереду у них було ще три-чотири дні шляху.

Фахівці з пошуку та порятунку зазначили, що команді пощастило, що вдалося врятувати постраждалого туриста. Вони закликали інші групи мандрівників ніколи не залишати когось одного в такій ситуації, щоб переконатися, що потерпілий врятований.

Раніше Фокус повідомляв, що туристам довелося виїхати з курорту в Італії через нашестя коників. Люди не могли спати: балкони й цілі стіни будинків були всіяні галасливими комахами, яких приніс африканський вітер.

Також стало відомо, що помилка туриста на Балі коштувала йому 370 тисяч доларів. Мати чоловіка закликала читати все, що написано в договорах про страхування від початку до кінця, оскільки бажана відпустка може обернутися трагедією.