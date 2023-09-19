Оставили одного: группа туристов бросила раненого друга, чтобы продолжить поход (фото)

Спасатели пробирались в темноте через ручей и труднопроходимую местность, чтобы добраться до пострадавшего мужчины.

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В США в Национальном парке Большой каньон был спасен 63-летний турист, который получил травму при падении, а группа друзей оставила его, чтобы продолжить свое приключение в горах. Об этом пишет Fox News.

Пятеро мужчина шли с рюкзаками по Северному краю Большого каньона вдоль ручья Канаб, когда один из них, 63-летний мужчина, имя которого не называется, упал и получил травму плеча.

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Офис шерифа получил сигнал о помощи около 18:00 от человека, использующего устройство Apple через спутниковую связь, и направил поисково-спасательные бригады.

Спасатели прибыли на место, указанное с помощью гаджета, но там было слишком темно. Кроме того ручей Канаб, который протекает рядом, окружали высокие скалистые стены каньона. Вертолет не смог приземлиться в ограниченном пространстве и был вынужден совершить посадку примерно в четверти мили от места нахождения туриста.

Спасатели пробирались через ручей и труднопроходимую местность, чтобы добраться до пострадавшего мужчины. Состояние 63-летнего туриста было стабилизировано, и он был доставлен к вертолету, который доставил его в больницу Флагстаффа для дальнейшего медицинского обследования.

Спасатели пробирались через ручей и труднопроходимую местность Фото: Mohave County Sheriff’s Office Search and Rescue

Спасатели узнали, что травма была получена около 14:00.

"Как только было подтверждено, что устройство Apple связалось со спасателями, остальные четыре члена группы ушли с гаджетом и продолжили свой поход, оставив пострадавшего туриста одного", — сообщили в офисе шерифа.

По словам официальных лиц, туристы уже были в пути около трех-четырех дней и впереди у них было еще три-четыре дня пути.

Специалисты по поиску и спасению отметили, что команде повезло, что удалось спасти пострадавшего туриста. Они призвали другие группы путешественников никогда не оставлять кого-то одного в подобной ситуации, чтобы убедиться, что пострадавший спасен.

Ранее Фокус сообщал, что туристам пришлось уехать с курорта в Италии из-за нашествия кузнечиков. Люди не могли спать: балконы и целые стены домов были усеяны шумными насекомыми, которых принес африканский ветер.

Также стало известно, что ошибка туриста на Бали стоила ему 370 тысяч долларов. Мать мужчины призвала читать все, что написано в договорах о страховании от начала до конца, поскольку желанный отпуск может обернуться трагедией.