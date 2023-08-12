Не прочитал пункт мелким шрифтом: ошибка туриста на Бали стоила ему 370 тысяч долларов (фото)

Мать мужа призвала читать все, что написано в договорах о страховании от начала до конца, поскольку желанный отпуск может обернуться трагедией.

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За свое лечение на острове Бали в Индонезии австралиец Блейк Гиббс заплатил 370 тысяч долларов, поскольку не прочитал один пункт мелким шрифтом. Об этом сообщает 9News.

Он на скутере врезался во время экскурсии в стену. В результате этого получил многочисленные переломы черепа. Его привезли в медицинское учреждение, где делали все возможное, чтобы спасти.

После лечения больница выставила счет в размере 370 тысяч долларов, но страховая компания не согласилась платить. Представители организации объяснили, что пакет Гиббса не предусматривал покрытие любых несчастных случаев, связанных с мотоциклом или скутером.

В документе было указано, что за страхование во время катания на мотоцикле надо доплатить к основной сумме полиса еще 7 долларов. Мужчина попал в аварию, когда посещал с экскурсией индонезийский остров Ломбонган.

Фото: 9News

Мать пострадавшего обращалась в страховую компанию. В Австралию не пускали без оплаты счета сына.

Страховая компания все же решила заплатить средства балийской больнице. В организации надеялись, что семья Гиббса вернет эти средства. Блейк наконец вернулся домой, но ему предстоит длительная реабилитация.

Блейк Гиббс Фото: 9News

Мать мужа призвала читать все, что написано в договорах о страховании от начала до конца, поскольку желанный отпуск может обернуться трагедией и вы останетесь с огромными долгами.

Напомним, в августе пара объяснила, почему решили не продавать особняк за 3,5 млн долларов. По данным компании Omaze, только трое из 15 победителей за последние три года решили остаться жить в призовых домах.