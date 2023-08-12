Не прочитав пункт дрібним шрифтом: помилка туриста на Балі коштувала йому 370 тисяч доларів (фото)

Мати чоловіка закликала читати все, що написано у договорах про страхування від початку до кінця, оскільки омріяна відпустка може обернутися трагедією.

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За своє лікування на острові Балі в Індонезії австралієць Блейк Гіббс заплатив 370 тисяч доларів, оскільки не прочитав один пункт мілким шрифтом. Про це повідомляє 9News.

Він на скутері врізався під час екскурсії у стіну. Внаслідок цього отримав численні переломи черепа. Його привезли до медичної установи, де робили все можливе, щоб врятувати.

Після лікування лікарня виставила рахунок у розмірі 370 тисяч доларів, але страхова компанія не погодилася платити. Представники організації пояснили, що пакет Гіббса не передбачав покриття будь-яких нещасних випадків, пов'язаних із мотоциклом чи скутером.

У документі було вказано, що за страхування під час катання на мотоциклі треба доплатити до основної суми поліса ще 7 доларів. Чоловік потрапив в аварію, коли відвідував з екскурсією індонезійський острів Ломбонган.

Фото: 9News

Матір постраждалого зверталася до страхової компанії. В Австралію не пускали без оплати рахунка сина.

Страхова компанія все ж вирішила заплатити кошти балійській лікарні. В організації сподівалися, що родина Гіббса поверне ці кошти. Блейк врешті повернувся додому, але на нього чекає тривала реабілітація.

Блейк Гіббс Фото: 9News

Мати чоловіка закликала читати все, що написано у договорах про страхування від початку до кінця, оскільки омріяна відпустка може обернутися трагедією і ви залишитеся з величезними боргами.

Нагадаємо, у серпні пара пояснила, чому вирішили не продавати особняк за 3,5 млн доларів. За даними компанії Omaze, лише троє з 15 переможців за останні три роки вирішили залишитися жити в призових будинках.