Виграли будинок у лотерею: пара пояснила, чому вирішили не продавати особняк за 3,5 млн (фото)

За даними компанії Omaze, лише троє з 15 переможців за останні три роки вирішили залишитися жити в призових будинках. Більшість з учасників або продали свої будинки, або передали їх в оренду.

Related video

Бекка Потт, 32-річна мама з Лондона, виграла в лотереї особняк вартістю 3,5 мільйона фунтів стерлінгів. Більшість переможців таких лотерей продають свої будинки, але Бекка вирішила зберегти свій і розповіла чому. Про це пише британський таблоїд The Sun.

Бекка та її чоловік Бен жили з новонародженою донькою Авою у двокімнатній квартирі в Лейтоні, східному Лондоні. Коли вони виграли будинок в Аскоті, Беркшир, вони вирішили переїхати, щоб дати Аві більше місця.

"Ми завжди знали, що переїдемо і будемо насолоджуватися цим, принаймні перше літо, просто, щоб відчути, що ми живемо в такому місці всією сім'єю", — сказала Бекка. "Але вже за кілька тижнів ми зрозуміли, що не хочемо їхати, і вирішили залишити його собі".

Фото: The Sun Фото: The Sun Фото: The Sun Фото: The Sun

"У нас маленька дитина, тому додатковий простір і прекрасний сад для її досліджень — це просто неймовірно", — додала вона. "Ми любимо відпочивати на свіжому повітрі у внутрішньому дворику, поки на кухні готується вечеря".

Бекка каже, що рішення зберегти будинок було непростим, але вона вважає, що це правильний вибір для її сім'ї.

"Це будинок, у якому ми хочемо ростити нашу доньку", — сказала вона. "Це місце, де ми можемо створити спогади, які залишаться на все життя".

За словами представників компанії Omaze, тільки троє з 15 переможців за останні три роки вирішили жити у своїх призових будинках — більшість із них або продали їх, або здали в оренду.

Нагадаємо, у США чоловік, на ім'я Ванг Ча з Каліфорнії, який виграв 500 доларів у лотерею, використав частину своїх грошей для купівлі інших квитків із захисним екраном для стирання. Він витратив 300 доларів, а виграв 1 мільйон.

Також стало відомо, що переможниця лотереї виявилася "заручницею" свого призу через маловідомий закон. Гільда Макміллен не може забрати виграні нею гроші через порушення правил безробіття.