Секрет успіху: чоловік збільшив свій виграш у лотерею з 500 доларів до 1 мільйона

Ванг Ча вирішив витратити частину свого першого виграшу в лотерею на нові білети. Чоловік був удома, коли на одному з них побачив виграш в 1 мільйон доларів.

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У США чоловік, на ім'я Ванг Ча з Каліфорнії, який виграв 500 доларів у лотерею, використав частину своїх грошей для купівлі інших білетів із захисним екраном для стирання. Він витратив 300 доларів, але виграв 1 мільйон. Про це пише UPI.

Американець розповів представникам Каліфорнійської лотереї, що виграв перший грошовий приз за лотерейним білетом California 200X і вирішив використати частину отриманих грошей зі свого виграшу для купівлі 30 лотерейних білетів Xtreme Multiplier у магазині Mike's Liquors у Сакраменто.

"Я вирішив купити цілу стопку, кожен по 10 доларів. Я пішов на роботу, стер, напевно, близько 20 із них, повернувся додому і розібрався з рештою", — сказав Ча.

Американець був удома, коли на одному з білетів побачив виграш у 1 млн доларів.

"Я був приголомшений! Я просканував його в лотерейному додатку, щоб переконатися, що це правда, і так воно і виявилося", — згадує Ча.

За словами чоловіка, він планує інвестувати свої призові гроші.

Раніше Фокус повідомляв, що жінку змусили віддати $1,3 млн колишньому чоловікові. Деніз Россі розірвала 25-річний шлюб і подала на розлучення з чоловіком Томасом лише через 11 днів після того, як виграла величезну суму в лотерею, зберігши свій виграш у таємниці. Суд зобов'язав жінку виплатити суму, яка становить вартість призу.

Також стало відомо, що переможниця лотереї виявилася "заручницею" свого призу через маловідомий закон. Гільда Макміллен не може забрати виграні нею гроші через порушення правил безробіття. Крім жінки свій приз не змогли отримати ще близько 70 осіб.