"Зненавидів" самотність: 85-річний чоловік повернувся на роботу після смерті дружини (фото)

Чоловік понад п'ять десятиліть пропрацював у віконній галузі, а після виходу на пенсію повернувся у свою колишню компанію, що спеціалізується на комерційній нерухомості.

Related video

У Великій Британії 85-річний Тревор Боттомлі був спустошений після смерті своєї 64-річної дружини Морін і вирішив повернутися на роботу як продавець-консультант. Про це пише The Mirror.

Пенсіонер зазначив, що життя вдома стало для нього нестерпним.

Важливо

"Виглядає на 20": 60-річний чоловік розкрив секрет своєї молодості (відео)

Британець "зненавидів" життя на самоті після того, як у квітні померла його 64-річна дружина Морін. За його словами, робота як продавця-консультанта дала йому "нове життя". Тревор понад п'ять десятиліть пропрацював у віконній галузі, а після виходу на пенсію повернувся у свою колишню компанію, що спеціалізується на комерційній нерухомості, EYG, на неповну ставку. Він залишив цю посаду 2017 року, коли у Морін стався інсульт, і доглядав за нею до її смерті.

Після цього чоловік насилу вставав із ліжка. Під час випадкової зустрічі з колишніми колегами йому запропонували роботу на повний робочий день.

"Коли Морін не стало, будинок був таким порожнім. Я ненавидів це, загалом-то. Я займався собою і виходив на вулицю якомога частіше", — сказав Тревор із Халла (Східний Йорк).

У 2017 році у Морін стався інсульт і чоловік доглядав за нею до самої смерті Фото: SWNS

Тревор, який також є професійним піаністом, кинув школу в 15 років і пройшов національну службу, після чого здобув кваліфікацію електрика і сантехніка. Досвідчений Тревор також допоміг створити у Facebook групу з 72 000 учасників під назвою Piano Music Theory, яка навчає гри на фортепіано музикантів по всьому світу.

Видання зазначає, що попри те, що пенсіонер знайшов, чим зайняти свій час, деякі пісні, як і раніше, викликають у нього почуття втрати за Морін.

"Одного вечора я повертався додому з клубу і вийшов із нього приблизно о 23:30. Це приблизно за три чверті години їзди від місця, де я живу. Я слухав класику FM, і тут зазвучала пісня "Danny Boy", і я все зрозумів. Те ж саме з фортепіанним концертом № 2 Рахманінова. Коли живеш із коханою людиною, вона стає частиною тебе, і неможливо повірити, що її більше немає", — додав британець.

Раніше Фокус повідомляв, що британка дожила до 108 років завдяки алкогольним напоям в обід. Мері Енн Кліфтон, якій виповнилося 108 років, поділилася своєю "таємницею" довголіття. Жінка думає, що це все завдяки її улюбленим алкогольним напоям і вмінню обирати правильний час для їх вживання.

Також стало відомо, що 104-річний ветеран розкрив секрет свого довголіття. Артур Волтерс, який пережив Другу світову війну, відсвяткував важливу дату у своєму домі в колі рідних. Чоловік розповів про своє життя та поділився своїм досвідом із молодим поколінням.