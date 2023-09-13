"Виглядає на 20": 60-річний чоловік розкрив секрет своєї молодості (відео)

На обличчі чоловіка майже немає зморшок і він перебуває у відмінній фізичній формі. Попри присутність сивини, пенсіонер виглядає втричі молодшим за свій вік.

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60-річний Ніл Марино з Бразилії, який виглядає на 20 років, розкрив секрет підтримки своєї молодої зовнішності. Він вважає, що йому допомогли регулярні тренування. Про це пише The Sun.

Чоловік із міста Флоріанополіс, штат Санта-Катаріна, показав на своїй сторінці в соцмережі фото, на якому продемонстрував документ, що дає йому змогу паркуватися безплатно як пенсіонеру.

"А ви користуєтеся пільгами для літніх? Логічно! 60 років", — підписав він свій знімок.

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Багатьох користувачів вразила зовнішність цього чоловіка. У бразильця майже немає зморшок на обличчі, він перебуває у чудовій фізичній формі, і, попри присутність сивини, має значно молодший вигляд, ніж зазначено в його документах. Це відзначили багато хто з людей, які поспішили написати про це в коментарях.

"Божечки, йому 60, а виглядає він на 20. Мені 32, а виглядаю я на 86. З цим світом явно щось не так", — написав один із підписників.

Бразилець поділився детальною інформацією про свої тренування Фото: колаж Фокус

Після виникнення підвищеного інтересу до своєї фізичної форми, бразилець поділився детальною інформацією про свої тренування.

"Я роблю присідання вдома п'ять разів на тиждень. П'ять підходів по 100 присідань. У другій половині дня займаюся силовими тренуваннями в залі, теж по п'ять разів на тиждень", — написав Маріно.

Бразилець додав, що щодня ходить пішки або їздить на велосипеді.

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