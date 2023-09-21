Майже неможливо дістатися: чоловік купив занедбану вежу посеред річки (фото)

Військова будівля захищала Велику Британію під час Першої та Другої світових воєн. Покупцеві доведеться витратити велику суму на ремонт і повернення споруді колишньої слави.

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Житель США купив застарілу гарматну вежу, розташовану на річці Темзі в Кенті (Велика Британія). Про це пише Metro.

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Купівля нерухомості, найімовірніше, стане найдорожчим придбанням у житті більшості людей. Тому для більшості з них викладання величезної суми має стати чимось гідним. Але, схоже, пріоритети одного американця дещо відрізняються від загальноприйнятих. Чоловік купив занедбану вежу посеред річки, до якої майже неможливо дістатися.

Потрапити у вежу на Темзі можна тільки під час відливу двічі на день, а в решту часу тільки на човні. Однак така проблема не зупинила покупця, який заплатив за будівлю 159 000 фунтів стерлінгів, на 9 000 фунтів стерлінгів більше від запитуваної ціни.

Відмінною особливістю об'єкта нерухомості є його 168-річна історія. Військова будівля захищала країну під час Першої та Другої світових воєн. Видання зазначає, що вежа має унікальну і знакову адресу: Номер 1, Темза.

Військова будівля захищала країну під час першої та другої світових воєн Фото: SWNS

Це була остання у своєму роді оборонна споруда, побудована для захисту прилеглих військових суднобудівних заводів від французького вторгнення. Однак це досить віддалене місце, розташоване за чотири з половиною милі (майже 7 км) від найближчої залізничної станції. Покупцеві доведеться витратити велику суму на ремонт і повернення йому колишньої слави.

Представник компанії Savills описав оголошення про продаж як "атмосферне".

"Вежа займає унікальне і спокійне місце, звідки відкривається вид на море та узбережжя. Село Грейн розташоване приблизно в одній милі на захід. Усередині вежа являє собою атмосферну споруду з низкою кімнат, відкритою цегляною кладкою і бетоном. Вона являє собою унікальну можливість з потенціалом для альтернативного використання або розвитку за умови отримання необхідних дозволів", — сказав він.

Раніше Фокус писав, що жінка купила покинутий будинок з "дорогим скарбом". Житло було без власника з початку 2000-х років і коли Меггі Макго вперше потрапила до нього, воно все ще було обставлено вінтажними меблями, але вже потребувало глибокого очищення. Оглядаючи свої нові володіння жінка знайшла багато цінних речей.

Також стало відомо, що в "будинку жахів" виявили знахідки, що шокують. Власник житла Марк Трой Хібел був заарештований і звинувачений у невиправданому заподіянні шкоди здоров'ю. Усередині було виявлено вибухівку, промислові хімікати та "обладнання лабораторного класу".