Упал и утонул: приложение Google Maps направило автомобилиста на рухнувший мост

Филип Паксон ехал домой после празднования девятого дня рождения своей дочери у друзей и в момент гибели находился в незнакомом районе.

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В США семья Филипа Паксона, который утонул, съехав с поврежденного моста, утверждает, что он погиб из-за того, что компания Google не обновила свои карты. Об этом пишет BBC News.

Родственники потерпевшего подали в суд на компанию, утверждая, что их приложение не показало, что мост обрушился девятью годами ранее.

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Мужчина погиб в сентябре 2022 года, пытаясь проехать по поврежденному мосту в Хикори, штат Северная Каролина. Представитель Google заявил, что компания изучает эти обвинения. Дело было подано в гражданский суд округа Уэйк во вторник.

Филип Паксон, отец двоих детей, ехал домой после празднования девятого дня рождения своей дочери у друзей и в момент гибели находился в незнакомом районе. Его жена отвезла двух дочерей домой раньше, а он остался, чтобы помочь с уборкой.

"Не зная местных дорог, он положился на Google Maps, ожидая, что они безопасно направят его домой к жене и дочерям. По трагической случайности, осторожно ведя машину в темноте и под дождем, он, не подозревая, последовал устаревшим указаниям Google к месту, которое, как позже узнала его семья, в течение почти десяти лет называли "мостом в никуда", и упал в ручей Сноу-Крик, где и утонул", — говорится в заявлении адвокатов семьи.

Местные жители неоднократно обращались в компанию Google с просьбой внести изменения в онлайн-карты Фото: unsplash.com

Местные жители неоднократно обращались в компанию Google с просьбой внести изменения в онлайн-карты после обрушения моста в 2013 году.

По данным газеты Charlotte Observer, барьеры, которые обычно устанавливаются на въезде на мост, отсутствовали в результате вандализма.

Ранее Фокус сообщал, что родители сбили собственного сына, которого искали 12 лет. Супруги попавшие в аварию сразу же узнали своего мальчика, который все это время жил как нищий.

Также стало известно, что группа туристов бросила раненого друга, чтобы продолжить поход. Спасатели пробирались в темноте через ручей и труднопроходимую местность, чтобы добраться до пострадавшего мужчины.