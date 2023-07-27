В Одесской области перевернулась фура с зерном, водитель госпитализирован в тяжелом состоянии (фото)

Авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением, сейчас его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

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В Нацполиции Одесской области сообщили, что после обеда 27 июля на автодороге Одесса — Рени вблизи города Татарбунары произошло ДТП, о пострадавших кроме водителя не сообщается.

"На месте работают сотрудники отдела полиции № 2 Белгород-Днестровского районного отдела полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП и обеспечивают безопасность дорожного движения. Оно не затруднено", — рассказал начальник Белгород-Днестровского районного отдела полиции Виктор Дудка.

По его словам сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

Предварительно правоохранители установили, что 55-летний житель Черниговщины двигался со стороны Одессы в сторону Измаила на грузовике "DAF", загруженном зерном, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.

Водителя госпитализировали с тяжелыми травмами.

Напомним, что 27 июля в Бучанском районе Киевской области произошло ДТП, в результате которого грузовик "DAF" врезался в блокпост.

К слову, 26 июля сообщалось, что в Украине увеличилось количество ДТП, в которых виновниками стали пешеходы. С января по май 2023 года было оформлено 71,3 тысячи таких протоколов.