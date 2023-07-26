В Украине увеличилось количество нарушений ПДД пешеходами: статистика по регионам
За первую половину 2023 года выросло количество ДТП с пострадавшими, которые произошли по вине пешеходов. Эксперты рассказали, в каких регионах пешеходы чаще всего нарушают ПДД.
В Украине увеличилось количество ДТП, в которых виновниками стали пешеходы. С января по май 2023 года было оформлено 71,3 тысячи таких протоколов. Об этом сообщили на сайте Опендатабот.
В 2022 году на пешеходов в среднем составлялось по 7,2 тысячи протоколов за нарушение ПДД. В 2023 году этот показатель увеличился до 14,3 тысячи.
В каких регионах пешеходы чаще всего нарушают ПДД?
С января по май этого года в Харьковской области на пешеходов составили 13,7 тысячи протоколов за нарушение правил дорожного движения. На втором месте расположилась Львовская область с 10,4 тысячи админпротоколов.
Третье место заняли пешеходы из Черниговской области. Они нарушили ПДД 5,1 тысячи раз.
ТОП-10 областей по нарушениям ПДД среди пешеходов:
- Харьковская область — 13,7 тысячи нарушений.
- Львовская область — 10,4 тысячи нарушений.
- Черниговская область — 5,1 тысячи нарушений.
- Днепропетровская область — 4,9 тысячи нарушений.
- Житомирская область — 4,4 тысячи нарушений.
- Волынская область — 4,3 тысячи нарушений.
- Ровенская область — 3,29 тысячи нарушений.
- Одесская область — 3,28 тысячи нарушений.
- Запорожская область — 2,5 тысячи нарушений.
- Хмельницкая область — 2,4 тысячи нарушений.
Отдельное наказание предусмотрено для пешеходов и велосипедистов за нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения. За первую половину 2023 года было оформлено 1,7 тысячи таких протоколов.Важно
За 5 месяцев этого года выросло и количество ДТП с пострадавшими, которые произошли по вине пешеходов. Больше всего таких аварий произошло во Львовской, Запорожской и Днепропетровской областях.
Ранее Фокус рассказал, что эксперты проанализировали данные о ДТП с пострадавшими в Украине в 2023 году и назвали самые распространенные причины аварий.