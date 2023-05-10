Превышение скорости и неосторожные пешеходы: самые распространенные причины ДТП в Украине

В 2023 году сильно увеличилось количество ДТП с жертвами, произошедших по вине пешеходов. Наезд на пешехода стал самой распространенной причиной смерти в автомобильных авариях.

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Эксперты проанализировали данные о ДТП с пострадавшими в Украине в 2023 году и назвали самые распространенные причины аварий. Об этом рассказали на сайте Опендатабот.

За первый квартал 2023 года в Украине произошло 4538 ДТП с пострадавшими. Количество погибших в результате аварий выросло на 7% в сравнении с аналогичным периодом в 2021 году.

ДТП чаще всего происходит из-за превышения безопасной скорости. Эта причина привела к 1788 авариям.

Другими распространенными причинами возникновения ДТП являются нарушение правил маневрирования и нарушение правил проезда пешеходных переходов. Они привели к 858 и 435 авариям с пострадавшими соответственно.

Также в этом году в сравнении с 2021 годом на 37% увеличилось количество аварий с жертвами, произошедших по вине пешеходов. Чаще всего к этому приводит переход в неположенном месте (249 ДТП).

За первый квартал в Украине произошло 1675 ДТП со столкновением нескольких автомобилей. В таких авариях травмы получили 2586 человек.

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В Украине увеличилось количество ДТП с пострадавшими: названы лидеры среди регионов

Наезд на пешехода стал самой распространенной причиной смерти в ДТП. В таких авариях погибли 273 человека.

Ранее Фокус сообщал, что эксперты назвали цвета автомобилей, которые чаще всего попадают в ДТП.