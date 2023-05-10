Перевищення швидкості та необережні пішоходи: найпоширеніші причини ДТП в Україні

У 2023 році сильно збільшилася кількість ДТП з жертвами, які сталися з вини пішоходів. Наїзд на пішохода став найпоширенішою причиною смерті в автомобільних аваріях.

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Експерти проаналізували дані про ДТП з постраждалими в Україні у 2023 році та назвали найпоширеніші причини аварій. Про це розповіли на сайті Опендатабот.

За перший квартал 2023 року в Україні сталося 4538 ДТП з постраждалими. Кількість загиблих внаслідок аварій зросла на 7% порівняно з аналогічним періодом у 2021 році.

ДТП найчастіше трапляється через перевищення безпечної швидкості. Ця причина призвела до 1788 аварій.

Іншими поширеними причинами виникнення ДТП є порушення правил маневрування та порушення правил проїзду пішохідних переходів. Вони призвели до 858 та 435 аварій з постраждалими відповідно.

Також цього року порівняно з 2021 роком на 37% збільшилася кількість аварій з жертвами, які сталися з вини пішоходів. Найчастіше до цього призводить перехід у недозволеному місці (249 ДТП).

За перший квартал в Україні сталося 1675 ДТП із зіткненням кількох автомобілів. У таких аваріях травмувалися 2586 осіб.

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В Україні збільшилася кількість ДТП з постраждалими: названо лідерів серед регіонів

Наїзд на пішохода став найпоширенішою причиною смерті у ДТП. У таких аваріях загинули 273 особи.

Раніше Фокус повідомляв, що експерти назвали кольори автомобілів, які найчастіше потрапляють у ДТП.