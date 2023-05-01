В Україні збільшилася кількість ДТП з постраждалими: названо лідерів серед регіонів

За перший квартал 2023 року в Україні сталося 4 538 ДТП з постраждалими. У таких інцидентах постраждала 571 дитина.

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В Україні останнім часом сильно збільшилася кількість ДТП з постраждалими та загиблими. Про це розповіли на сайті Опендатабот.

З початку 2023 року кількість ДТП з постраждалими наблизилась до показників до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За перший квартал сталось 4 538 таких інцидентів.

У яких регіонах найчастіше трапляються ДТП з постраждалими

Лідером серед областей за кількістю ДТП за перші три місяці року стала Дніпропетровська область. Там зафіксовано 418 аварій, що становить 9% від загальної кількості.

На другому місці розташувалося місто Київ. Там за перший квартал 2023 року сталося 400 дорожньо-транспортних пригод з постраждалими.

Львівська область посіла третє місце в антирейтингу. За перші три місяці року в регіоні зафіксували 373 аварії.

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Загалом в Україні за 3 місяці 2023 року у ДТП травмувалася 571 дитина. Ще 26 дітей загинули в аваріях.

Раніше Фокус повідомляв, що у Печерському районі Києва сталася масова ДТП за участю восьми автомобілів.

Також ми писали, що на Одещині сталася автокатастрофа за участю українських військових.