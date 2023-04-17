Денні ходові вогні знижують ризик виникнення ДТП на 8,8% — дослідження

Експерти дійшли висновку, що ДХВ слід розглядати як обов'язкове обладнання для всіх нових автомобілів. Такі авто частіше уникають ДТП через кращу видимість.

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Експерти з Центру дослідження аварій при Університеті Монаша у Мельбурні заявили, що денні ходові вогні знижують ризик виникнення ДТП. Про це повідомили на сайті CarExpert.

Дослідження підтвердило, що автомобілі, які оснащені автоматичними денними ходовими вогнями, частіше уникають ДТП через кращу видимість. Для аналізу було взято дані поліції Нового Південного Уельсу, Вікторії, Квінсленду та Західної Австралії.

У дослідженні сказано, що ДХВ ще більше знижує ризик виникнення ДТП на високих швидкостях. Особливо це відчутно на світанку та в сутінках.

За денних умов дослідження показало зниження ризику ДТП на 7,6%. На світанку чи в сутінках ризик аварії знизився на 20,3%.

Експерти дійшли висновку, що ДХВ слід розглядати як обов'язкове обладнання для всіх нових автомобілів. Вони зазначили, що лише у деяких сучасних авто не передбачено цього обладнання.

Важливо

Сучасні автомобілі стали рекордно потужними й економними, — дослідження

У деяких країнах світу денні ходові вогні є обов'язковими. У Європі та США було проведено різні дослідження, які доводять їхню ефективність.

Раніше Фокус писав, що британські експерти визначили оптимальний вік для навчання керуванням авто.