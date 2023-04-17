Дневные ходовые огни снижают риск возникновения ДТП на 8,8% — исследование

Эксперты пришли к выводу, что ДХО нужно рассматривать как обязательное оборудование для всех новых автомобилей. Такие авто чаще избегают ДТП из-за лучшей видимости.

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Эксперты из Центра исследования аварий при Университете Монаша в Мельбурне заявили, что дневные ходовые огни снижают риск возникновения ДТП. Об этом рассказали на сайте CarExpert.

Исследование подтвердило, что автомобили, которые оснащены автоматическими дневными ходовыми огнями, чаще избегают ДТП из-за лучшей видимости. Для анализа были взяты данные полиции Нового Южного Уэльса, Виктории, Квинсленда и Западной Австралии.

В исследовании сказано, что ДХО еще больше снижают риск возникновения ДТП на высоких скоростях. Особенно это ощутимо на рассвете и в сумерках.

В дневных условиях исследование показало снижение риска ДТП на 7,6%. На рассвете или в сумерках риск аварии снизился на 20,3%.

Эксперты пришли к выводу, что ДХО нужно рассматривать как обязательное оборудование для всех новых автомобилей. Они отметили, что только в некоторых современных авто не предусмотрено это оснащение.

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Современные автомобили стали рекордно мощными и экономными, — исследование

В некоторых странах мира дневные ходовые огни уже являются обязательными. В Европе и США были проведены различные исследования, доказывающие их эффективность.

Ранее Фокус писал, что британские эксперты определили оптимальный возраст для обучения вождению на авто.